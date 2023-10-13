天成飯店集團中式宴席 起桌價9,000元起＋10％

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天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店與天成世貿國際會館，於2023年11月30日前，集結集團資源，推出桌席單筆消費滿10萬，加贈平日朋趣一泊四食雲端號露營車體驗券，單筆消費滿15萬，加贈平日瑞穗天合國際觀光酒店一泊二食城堡精緻客房住宿券，等同用餐再享豪華住宿好禮，兩項贈禮擇一門檻兌換，無法累贈。

台北天成大飯店位於五鐵共構的絕佳地理位置，座落捷運台北車站M3出口旁，整棟可容納130桌，單廳最大容納45桌，一般中式宴席起桌價9,000元起＋10％，招牌菜色如「無錫嫩玉排」、「寧式炒鱔糊」或「鎮江肴豬腳」經典江浙風味，讓人懷念的好味道。台北花園大酒店會宴樓擁有挑高七米無柱的宴會場地，整棟可容納70桌，單廳最大容納50桌，一般中式宴席起桌價12,800元起＋10％。位於台北市信義區的天成世貿國際會館，擁有國家級國際會議中心的影音設備，單廳可容納70桌，整棟可承接300桌喜宴，一般中式宴席起桌價13,800元起＋10％，則推出「天成一品佛跳牆」、「五福臘味香米糕」等主廚招牌菜。

天成飯店集團表示，專案單筆消費滿10萬，加贈位於桃園的平日朋趣雲端號露營車體驗券，提供雙人一泊四食全包式餐飲，包含：自助早餐、野餐系下午茶、BBQ豪華海陸火烤晚餐以及管家專屬宵夜泡麵現煮服務，入住期間可免費暢玩戶外童樂園各種遊樂設施，夜間的星空電影院伴隨棋布星羅，豐富多元的專案內容滿足旅客不同的度假需求。單筆消費達15萬以上，則加贈卓越五星瑞穗天合國際觀光酒店平日城堡精緻客房住宿券，一泊二食含兩客的早餐與晚餐，體驗芳泉百匯供應的自助式異國美饌，入住期間免費暢遊金色水樂園、跑跑甩尾車、夢幻的旋轉木馬等館內設施，與瑞穗著名「黃金湯」溫泉，放鬆身心盡享假期。