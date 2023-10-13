《商情》BDI連3黑；美棉連3跌；大豆上漲近3%；大阪期膠勁揚近6%

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時報-商情早報

1.美元與美債雙揚，周四紐約期金回跌。

2.LME：10/12期銅收7991.00美元/公噸，跌33.00美元。

3.NYMEX：11月輕質原油跌0.58美元，每桶為82.91美元。

4.西德州原油下跌0.83美元，每桶為82.87美元。

5.10/12BDI運費指數為1935.00。

6.SICOM：天然橡膠11月期貨RSS3上漲8.00美分。

7.NYCE：12月棉花跌0.13美分，每磅為84.92美分。

8.CBOT：10月黃豆粉漲13.30美元，每公噸為387.60美元。

9.10/12TRJ-CRB上漲0.70，為278.08。

10.10/12 SGX 62%鐵礦石報每公噸117.73美元，漲1.30美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元與美債雙揚，周四紐約期金回跌；由於美國9月份消費者物價指數(CPI)高於預期，帶動美元與美國10年期公債殖利率雙雙勁揚，可能會促使聯準會(Fed)維持高利率一段時間，並打壓黃金價格；周四(10/12)收盤報價，12月黃金跌4.30美元，報每盎司1883.00美元；12月白銀跌0.17美元；1月白金跌17.20美元；12月鈀金跌22.80美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-周四倫敦金屬交易所(LME)基本金屬多收黑，僅期鎳收揚，其中銅價下跌，因美國通脹數據提振了美元，不過最大金屬消費國中國的支持經濟措施和更強勁的需求限制了銅價的跌幅，在數據顯示美國9月消費者價格增幅略高於預期，但核心通脹放緩之後，令銅價回落，加上數據公布後，美元指數上揚，數據促使交易商預期美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)今年再次加息的可能性加大，終場指標期銅跌33美元；期錫跌107美元；期鎳漲357美元；期鋅跌27美元；期鋁跌14美元；期鉛跌14美元。(倪淑茹整理)

3.原油期貨-原油庫存劇增，周四美國原油期貨連3黑，因煉廠使用率降低和凈進口量增加，促使原油庫存劇幅增加上千萬桶，致紐約油價應聲走低，不過美國核心通膨放緩，進一步支持美聯儲FED下月將暫緩加息的預期，支撐倫敦油價止跌回升，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨跌0.58美元，報82.91美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨上漲0.18美元，報86美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運力供給增多，周四BDI指數連3黑；隨著運力供給有所增多，令多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少超過210美元，然而因遠東地區保持穩定，促使超輕便極限型船市場得到支撐，故儘管波羅的海乾散貨BDI指數呈連續3個交易日收黑，但跌幅收斂；其中最新報價BDI指數下跌13點，收1935點，跌幅0.7%；BCI指數下跌26點，收3278點，跌幅0.8%；BPI指數下跌21點，收作1593點，跌幅1.3%；BSI指數上漲5點，收作1266點，漲幅0.4%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-刺激措施提振，周四大阪期膠勁揚近6%；隨著中國採取一系列刺激措施，改善交易商對經濟前景悲觀態度，加上由於天氣條件惡劣，農民無法增加產量，工廠也難以取得生產原料，使得天膠出產國泰國可能出現供應短缺的情況，連帶促使終場大阪期膠勁揚近6%；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨漲5.7%，報每公斤249.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨漲1.9%，報每公斤145.00美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲2.2%，收於每噸14665元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆和玉米期貨上漲，因備受關注的美國政府報告預測玉米和大豆收成將低於先前預期，且低於分析師平均預期，最活躍的大豆期上漲約 3%，交易在近 50 美分的範圍內波動，漲勢提振了其他豆類產品，12 月大豆油上漲約 1.2%，12 月豆粉飆漲 15.80 美元，漲幅超過 4%，小麥期貨漲近 2.75%，終場12月小麥漲15.5美分，12月玉米漲8美分，11月大豆漲37.5美分，10月黃豆油漲0.95美分，10月黃豆粉漲13.3美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走強，周四ICE棉花期貨連3跌；受累於美元指數上漲0.7%，削弱投資人對棉花購買吸引力，以及美國9月份物價指數高於預期，加上美國農業部(USDA)報告稱，巴西棉的產量已超過美棉產量，促使中國對巴西購買更多棉花，令美棉下挫；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌0.15%，報每磅84.92美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算價跌0.88%，收報每公噸16935元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-鐵礦石期貨-周四大連鐵礦石期貨連2日反彈，受中國計劃發行至少1兆元額外主權債務，以新刺激措拖提振疲軟經濟的前景，刺激買盤回補，不過鋼鐵減產和房地產行業的不確定性，對鐵礦石需求不明，令漲幅受限，新交所62%鐵礦石近月漲逾1%，報每噸117.73美元，大連1月鐵礦石漲0.8%，至每噸830人民幣。(鄧凱綺整理)(商品行情網)