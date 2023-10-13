10／13期貨市場掃描

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美股

美股周四下跌，因通膨數據略高於預期，美債殖利率重新回升的影響。韋德布希證券公司（WedbushSecurities）股票交易執行董事詹姆斯（MichaelJames）表示，過去兩個月來股市最關注的就是利率的上揚，任何一天美債殖利率大幅上揚都對股市造成壓力。

道瓊工業平均指數10月12日終場下跌0.51％（173.73點）、收33,631.14點。標準普爾500指數下跌0.62％（27.34點）、收4,349.61點。那斯達克指數下跌0.63％（85.46點）、收13,574.22點。費城半導體指數上漲0.31％（10.80點）、收3,548.62點。

道瓊指數佔比達到5％以上的權重股當中，聯合健康保險（權重10.22％）上漲0.27％，微軟（權重6.48％）下跌0.38％，高盛（權重6.10％）下跌1.01％，家得寶（權重5.81％）下跌1.69％，安進（權重5.53％）上漲0.51％，開拓重工（權重5.32％）下跌1.18％。

美國勞工部12日公布的數據顯示，美國9月份消費者物價指數（CPI）略高於預期，剔除食品和能源價格的核心CPI則是符合預期。美國9月CPI年增3.7％與前月持平，略高於市場預期的年增3.6％；月增幅較前月的0.6％放緩至0.4％，但仍略高於市場預期的月增0.3％。核心CPI月增幅與前月持平為0.3％，年增幅較前月的4.3％放緩至4.1％。

分析師表示，9月的CPI數據無法說服聯準會官員當前利率能夠充分遏制價格上漲，今年內利率或會保持利率穩定，但也無法忽視再一次升息的風險。加拿大蒙特利爾銀行資本市場（BMOCapitalMarket）報告稱，總體來看，9月數據與聯準會此前的表態一致，即需要將利率保持在能夠限制通膨的水平，並維持較長時間。

分析機構SevensReportResearch創辦人兼總裁艾賽耶（TomEssaye）報告表示，對經濟放緩的擔憂將會壓低美國公債殖利率，並增加對防禦性股票的需求。報告稱，這並不意味著經濟會陷入衰退，但市場將面臨潛在的增長擔憂，並建議長期投資人開始買入公用事業、生活必需品和醫療保健股等，因其將受益於穩健的增長和更高的利率。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨10月12日收盤下跌0.58美元或0.7％至每桶82.91美元，因美國上周原油庫存大增，產量也創下新高；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲0.18美元或0.2％至每桶86.00美元，因擔憂以巴衝突的影響。

美國能源部10月12日公布，截至10月6日，美國商業原油庫存較前周增加1,020萬桶至4.242億桶，較過去5年的同期平均值減少3.4％，分析師原先預估為增加50萬桶；汽油庫存減少130萬桶至2.257億桶，蒸餾油庫存減少180萬桶至1.17億桶。美國上周原油日產量則是創新高達到1,320萬桶，超過2020年所創的1,310萬桶紀錄。

美國能源部月報表示，今年下半年全球石油庫存預估將減少20萬桶/日，庫存下滑預期還將持續至2024年第一季，主要因為產油國減產的影響；2024年2-4季，國際油市預期將基本維持供需平衡的局面，因預期消費增長放緩而生產可望增加的影響。受到庫存預期下滑的影響，報告將2024年布蘭特原油均價預估較前月上調每桶7美元，至每桶95美元；相比9月份布蘭特原油均價為每桶94美元，較前月上漲每桶8美元，主要因為沙烏地阿拉伯將自願削減百萬桶日產量的措施延長至年底的影響。

報告表示，在供應收緊的影響下油價可能繼續上漲，今年第四季布蘭特原油均價預估為每桶91美元，至明年第二季布蘭特原油均價預估將達到每桶96美元。

報告表示，在石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）減產協議的影響下，2023年OPEC+原油產量預估將減少140萬桶/日，反觀OPEC+以外國家的原油產量則預期將增長270萬桶/日。2024年，OPEC+原油產量也預估將續減30萬桶/日。

報告表示，國際油市以及油價仍存有很大的不確定性，主要包括經濟展望以及OPEC+的生產等，而美國頁岩油生產效率以及石油探勘井增加的速度等，也同樣存在很大的不確定性。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨10月12日全面上漲，黃豆玉米期末庫存預估低於市場的預期。12月玉米期貨收盤上漲1.6％至每英斗4.96美元，12月小麥上漲2.8％至每英斗5.7150美元，11月黃豆上漲3％至每英斗12.90美元。

美國農業部月報預估黃豆期末庫存2.20億英斗，低於分析師平均預估的2.3296億英斗。玉米期末庫存預估為21.11億英斗，低於分析師平均預估的21.4785億英斗。小麥期末庫存預估為6.70億英斗，高於分析師平均預估的6.4869億英斗。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月12日下跌0.2％至每磅84.92美分，10月粗糖期貨下跌0.2％至每磅26.35美分。

法國農業部10月11日報告表示，2023/24年度，法國軟小麥對歐盟以外的出口預估將達到980萬噸，較前月預估上調30萬噸，較上年度則是減少3.5％。法國軟小麥在歐盟境內的出口預估則是從9月的754萬噸下調至733萬噸，較上年度將增長14.8％。

歐盟執委會公布的週度數據顯示，截至10月8日，自7月起的歐盟2023/24年度小麥出口量累計為8,125,431公噸，較上年同期的10,524,021公噸減少23％。大麥出口量累計為2,081,043公噸，較上年同期的2,477,391公噸減少16％。玉米出口量累計為363,867公噸，較上年同期的376,758公噸減少3％。2022/23年度，歐盟小麥出口量年增12.6％至3,142.5萬噸。

截至10月8日，歐盟2023/24年度小麥進口量累計為2,272,214公噸，較上年同期的1,498,716公噸增加52％。大麥進口量累計為700,138公噸，較上年同期的539,458公噸增加30％。玉米進口量累計為4,688,210公噸，較上年同期的7,850,021公噸減少40％。2022/23年度，歐盟小麥進口量年增260％至923.7萬噸，主要因為受旱導致產量減少的影響。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月12日收盤下跌4.3美元或0.2％至每盎司1,883美元，受美元以及美債殖利率回升的影響；美元指數上漲0.8％，12月白銀期貨下跌0.8％至每盎司21.959美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1.9％至每盎司875.8美元，12月鈀金期貨下跌2％至每盎司1,147.50美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）12日黃金持有量增加0.86公噸至862.37公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少25.66公噸至14,051.60公噸。

世界黃金協會報告表示，儘管金價可能在未來幾周面臨持續的動盪，但由於股市脆弱、經濟衰退風險上升、通膨波動以及央行持續增加黃金儲備等因素，金價仍然具有支撐；如果市場變得過度做空黃金，這可能對一些投資者來說是一個買入機會。

報告表示，黃金市場面臨的最大拖累是投資需求低迷，今年以來，全球黃金ETF的持倉累計已經減少189公噸，主要因為投資者對利率長期保持較高水平的預期不斷增強，導致西方市場撤資。中國市場黃金ETF持倉則是增長，主要因為基金提供商加大促銷力度、當地金價飆升以及當地資產持續疲軟等因素的影響。

世界黃金協會資深分析師高坡（KrishanGopaul）報告表示，雖然國際貨幣基金組織的最終數據尚未公佈，但各國央行購買黃金的初步數據顯示，9月份的購買量仍然強勁，中國人民銀行則是最大的買家，波蘭央行9月份黃金儲備增加19公噸至330公噸，印度央行9月份黃金儲備也增加了7公噸至807公噸。

中國人民銀行公布的數據顯示，2023年9月，中國黃金儲備較前月增加84萬盎司或26公噸，達到創新高的7,046萬盎司或2,191.55公噸，為連續第11個月增加；累計過去11個月來，中國央行黃金儲備增加782萬盎司或243.23公噸。分析師認為，中國央行將持續提高黃金儲備以增強人民幣在國際間的信用。