熱門股／鴻海集團進駐雲宇宙AI園區 中工鎖漲停、完成填息

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科技廠辦市場熱！「中工雲宇宙AI園區」銷售開紅盤，鴻海昨日（12）代子公司鴻運科技公告，擬以75.49億元買下約1.27萬坪廠房與車位，創下近年工業廠辦市場最大手筆紀錄，激勵中工今日（13）開盤直衝漲停11.15元，跳空創下7月20日以來新高，不到9點半成交量就衝出3.4萬張，暫居台股第三。

中工表示，位於新北市土城工業區的「中工雲宇宙AI園區」自第3季公開銷售以來，就接獲許多國內外高科技廠詢問，部分廠辦已簽署房屋及車位預購意向書。昨日中工與鴻海分別發出重訊公告，新加坡商鴻運科將以75億4958億元，買下約12747.12坪廠房及300個車位。

房地產業者表示，這筆交易高達75.49億元，成為今年以來單一廠辦交易金額新高，儘管中工並未公告車位總價，但若依附近車位行情220萬元計算，每坪換算單價約為54萬元，也刷新區域新高。不過，對於此交易案，中工表示，由於有保密協定，無法進一步對外說明。

受到消息激勵，中工今日以漲停價11.15元強勢開出，一舉反轉近日回跌趨勢，跳空突破5日線、月線、季線等多道均線關卡，並回補7月20日除息0.53元缺口，完成填息，創下近3個月新高，不過在籌碼面則要留意，外資連續2日出脫，共9073張。