10／13盤中熱門焦點股

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今（10/13）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）新店地標+納智捷n7將交車 裕隆笑開懷

裕隆（2201）周五開低震盪走高，盤中最低價一度觸及82.2元，最高價一度來到88元，迄上午10：03的市價暫報86.7元，仍揚升3.21%。

裕隆旗下納智捷（LUXGEN）n7身為首輛國產純電車，量產上市時程備受各界矚目，納智捷董事長左自生12日首度證實，n7預計於11、12月小量生產，明年1月中開始逐步交車，現有2.5萬張預購單，估至少將有3成轉為實質訂單，力拚上半年消化完畢。

另外，新北市新店區的新地標裕隆城開後，人潮不斷，也挹注裕隆營運成長動能，係群益投顧評估裕隆波段目標價上看9字頭遠因。

若以既有預購單3成約7,500輛計算，納智捷於明年篤定拿下台灣第二大純電車品牌，由於定價策略相對具有吸引力，甚至有機會進一步與第一大品牌特斯拉（TESLA）互別苗頭，挑戰銷售冠軍。此外，光是以預購單3成（7,500輛）、每輛車以最低的百萬元估算，n7就可挹注納智捷明年營收至少75億元。

納智捷去年底分別開放兩波純電代言人、純電夥伴們預購，由於喊出最低車價不到百萬元，立刻吸引2.5萬人付訂千元上網預購。經過近一年等待，納智捷12日發表《PURE for all純電未來藍圖》，除正式啟動品牌營運轉型，並於會中揭示，針對2.5萬位預購會員，推出限時萬元預購，享有車價自99.9萬～134.9萬元優惠。

左自生指出，為實踐對預購會員不到百萬即可擁有純電車的承諾，「n7五人純粹版」不惜成本讓利，估在這波轉為實質訂單後的銷售占比將達到5成以上。

左自生進一步說明，由於電動車的關鍵零部件供給穩定性，與取得價格變動風險，產品定價或許將有變動，因此，此次公布的三車型預購優惠價僅限先前以千元預購純電會員。而除享有預購價外，左自生說明，納智捷也將同步針對預購會員提供充電回饋或壁掛式充電樁等優惠。

由於車價及充電回饋都相當優惠，納智捷於12日下午3時限時預購開跑後，隨即湧入大批會員，在瞬間爆量的情況下，預購網頁一度癱瘓，所幸納智捷隨即排除，至晚間已有逾3,000名會員繳納萬元預購。此外12日首波只開放1.5萬純電代言人預購，第二波1萬人的純電夥伴將待15日開放，預期後續還將有不小的預購能量。（工商時報 陳慜蔚、數位編輯）

（2）前三季EPS 3.94元 東洋強攻

東洋（4105）今開高之後，欲小不易，關鍵在於獲利持穩，迄上午10：10的市價暫報80.1元，上漲2.17%。

東洋受惠發展困難學名藥及代理藥物營運雙引擎發威，前三季合併營收達38.6億元，營業利益10.83億元，稅後純益9.78億元，EPS達3.94元。由於第四季有流感疫苗開打、新藥Eravacycline（抗生素）可望於11月領證等利多加持，法人看好全年獲利有機會挑戰半個股本。

東洋自結9月合併營收5.86億元，營業利益2.54億元，稅後純益2.83億元，每股純益0.8元。

東洋總經理侯靜蘭先前在法說會上表示，東洋三大疾病領域將持續擴張，新藥Eravacycline預計11月領證，將規劃申請健保給付；從德國引進麻醉藥Remimazolam，目前適應症用於檢查鎮靜，多用於健檢，預計年底取得全身麻醉新適應症，投入約250萬人次全身麻醉手術市場，挹注新動能。

另外，主力的癌症事業體，膽道癌藥Pemazyre今年5月已獲健保給付，肺癌藥的Gavreto也在台灣銷售；為拓展癌症領域，東洋將持續引入新藥，除了聚焦原來的頭頸癌、大腸癌、胃腸道癌、胰臟癌、膽管癌還有血液癌外，也將引入乳癌、肺炎新藥等，擴大癌藥版圖。

至於流感疫苗，東洋則是自2019年起引進澳洲生產的Seqirus四價流感疫苗，2020年3月取得經銷權後，即開始供應國內市場。東洋今年得標流感疫苗86.46萬劑，金額2.09億元，第四季將陸續貢獻營收。

東洋今年也引進英國生產Seqirus疫苗，是特殊細胞流感疫苗（四價含佐劑），投入自費疫苗市場，鎖定65歲以上中高齡人口。今年參與公費招標廠商較多，東洋取得的招標數目比較少，但自費疫苗就賣得非常好。

東洋微脂體、微球二大技術平台是營運最大利基；自製兩性黴素學名藥Lipo-AB，瞄準每年4.4億美元全球市場，繼今年初進入美國市場後，6月底也與國際大廠簽訂歐洲市場共同開發合約，產品簽約金25萬美元，將根據實際開發進程，分三期程收取里程碑達成金，每期各15萬、20萬與30萬美元，產品上市後利潤分配另計。（工商時報 杜蕙蓉、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.中工(2515)：雲宇宙AI園區取得75.49億元「預購意向書」，荷包滿滿，噴量漲停。

2.上詮(3363)：矽光子題材再起，爆量突破80關，高見82.9元。

3.中石化(1314)：塑化景氣回溫，公司標售高雄二筆土地，充實營運資金，增量上攻逾4%。

4.帝寶(6605)：9月營收月減2.97%、但年增12.42%，前三季年增7.71%，昨獲外資轉買超137張，盤初爆量觸及漲停150元新高。

5.山富(2743)：9月及前9月營收雙雙改寫新高，買盤重新匯集力拱股價漲停。

6.定穎投控(3715)：90營業日漲幅達256%，遭納入注意股，土洋齊買多方不怕，大漲近6%突破百元。

7.安鈦克(6276)：9月營收亮眼，笑納2根漲停，站上3個月高。

8.宇隆(2233)：9月及Q3營收寫次高，Q4旺季客戶拉貨力道可望提升，盤初帶量觸及漲停140元，改寫近2年3個月新高價，拉出第二根紅棒。

9.矽力*-KY(6415)：電源管理IC出現急單，下半年營運有望逐季成長，低檔拉出漲停的長紅棒。

10.華紙(1905)：9月營收月增放大至7.5%、年減縮至14.82%，前三季年減13.64%，加上越南工紙大廠醞釀喊漲，激勵盤初股價猛漲逾5.5%，躍過5日線、月線。

11.榮成(1909)：受惠大陸漲價效應，9月繳出今年單月首度轉盈成績，盤初帶量突破5日線、觸及月線。

12.永豐餘(1907)：產業吹漲風，加上旗下永道-KY9月營收添喜，盤初股價收復5日線、觸及季線。

13.農林(2913)：9月營收月減4.66%、年增15.42%，前三季年增1.81%，加上碳權題材回溫，盤初股價逆勢彈升，拿回5日線、觸及月線。

14.世界先進(5347)：Q3營收季增7.13%，為今年首現正成長，後續可望擺脫谷底緩步攀升，昨獲外資買超3,611張，盤初股價逆續漲近2%。

15.高力(8996)：攻伺服器液冷散熱，營運添翼，昨日漲停，今遭獲利了結壓回半根停板，跌破300關。

16.亞德客-KY(1590)：9月、Q3與前3季營收同期新高，法人看好全年營收獲利寫新猷，激勵跳空大漲半根停板，攻上5個月高。

17.金雨(4503)：9月業績吸睛，後市不淡，買盤急拉大漲半根，挺近半年線。

18.緯創(3231)：外資翻多買超2.1萬張，投信也連4買，惟AI概念集體拉回，早盤再度上演百元保衛戰。

19.廣達(2382)：AI伺服器需求旺，加速擴產備戰，惟遭外資連4賣，翻黑殺低逾3.5%，翻落月線。

20.台光電(2383)：市場看好AI Server出貨量增加，回檔即買，股價沿5日線上方走高，440元強盤。

21.凡甲(3526)：9月營收年增34.06%，第四季看俏，高檔整理結束秀出半根漲停板，敲門200元。

22.佳邦(6284)：9月營收再攀高，搭配外資轉買超，多方吃下大補丸，一度勁揚4%。

23.富邦媒(8454)：新iPhone帶旺9月營收創同期新高，早盤逆勢穩揚，成功突破季線。

24.智邦(2345)：9月營收月、年雙增，股價走揚近3%。

25.智擎(4162)：新藥題材助力，早盤衝上97.8元，挺進逾3個月高。

26.友輝(4933)：業績效應續發酵，外資連4買，股價最高來到64.3元，寫逾9年高。

27.京晨科(6419)：9月營收給力，開盤即鎖漲停51.4元，股價連2漲停。

28.矽統(2363)：列注意股，公布自結8月淨損3300萬元，每股淨損0.04元，股價仍再創新高45.8元。

29.榮運(2607)：9月營收年增13.86%，前9月年減15.93%，第四季旺季業績向上，接棒上攻。

30.聯發科(2454)：第三季營收季增12.1%，超過財測，土洋法人續挺，股價再攻高。

31.創意(3443)：今年營收再拚新高，近期股價漲多轉為整理。

32.富鼎(8261)：打入電源鏈，明年三產品線營運看增，股價在季線整理。

33.旺矽(6223)：今年以來受惠AI熱潮，今年營收拚連六年攀峰，股價再攀本波新高。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）上季營收36億創紀錄 佳能按讚

光學大廠佳能（2374）周五開高之後，持穩走高，迄上午10：14的市價暫報24.35元，上漲1.88%。

佳能9月營收5.09億元，創今年度單月最高，累計第三季營收36億元，也寫下疫情以來單季營收新高紀錄。

佳能表示，Video Image影像應用產品仍為營收占比最高產品，光學零組件及代工類持續進步中，AI & Edge Computing（邊緣運算）的車用及監控系統進展平順，持續與客戶密切洽談2024年度的專案發展。

就產能布局而言，佳能表示，越南第二廠的進度已在最後階段，希望能在第四季完成購入，相關作業及環評申請預計於2024年完成，並正式納入生產基地，佳能台灣、東莞及越南三廠配置完成後，將可以因應多變的國際局勢，配合客戶需求調整出貨不受影響。

佳能為專業光學設計製造公司，RD團隊與業務單位共同努力取得客戶對佳能技術的認同，也讓NRE收入穩定毛利率表現，第三季美金升值所增加的業外收益也對佳能獲利略有貢獻。

佳能補充，9月完成了「2022 ESG年報」， 除原先的功能性委員會外，也成立了誠信經營小組。2023年第四季至2024年，將延續ESG相關的教育訓練，持續跟進因應氣候變遷減碳目標。（工商時報 彭媁琳、數位編輯）

（5）鴻海集團進駐雲宇宙AI園區 中工鎖漲停、完成填息

科技廠辦市場熱！「中工雲宇宙AI園區」銷售開紅盤，鴻海昨日（12）代子公司鴻運科技公告，擬以75.49億元買下約1.27萬坪廠房與車位，創下近年工業廠辦市場最大手筆紀錄，激勵中工今日（13）開盤直衝漲停11.15元，跳空創下7月20日以來新高，不到9點半成交量就衝出3.4萬張，暫居台股第三。

中工表示，位於新北市土城工業區的「中工雲宇宙AI園區」自第3季公開銷售以來，就接獲許多國內外高科技廠詢問，部分廠辦已簽署房屋及車位預購意向書。昨日中工與鴻海分別發出重訊公告，新加坡商鴻運科將以75億4958億元，買下約12747.12坪廠房及300個車位。

房地產業者表示，這筆交易高達75.49億元，成為今年以來單一廠辦交易金額新高，儘管中工並未公告車位總價，但若依附近車位行情220萬元計算，每坪換算單價約為54萬元，也刷新區域新高。不過，對於此交易案，中工表示，由於有保密協定，無法進一步對外說明。

受到消息激勵，中工今日以漲停價11.15元強勢開出，一舉反轉近日回跌趨勢，跳空突破5日線、月線、季線等多道均線關卡，並回補7月20日除息0.53元缺口，完成填息，創下近3個月新高，不過在籌碼面則要留意，外資連續2日出脫，共9073張。（非凡新聞）

（6）緯創又跌破百元！老手：這5檔準備彎腰撿

美國9月CPI與核心CPI年增率各為3.69%、4.13%，均較8月的3.71%、4.39%回落，但仍略高於市場預期，造成美台股市同步走跌。展望AI股後市，分析師指出，股價永遠在反應未來，AI股不是沒行情，而是得從「純度」下手，廣達、世芯-KY、勤誠、川湖、技嘉等AI營收占比高的仍可撿，緯創、英業達、光寶等3檔，則恐相對弱勢。

摩爾投顧分析師江國中認為，美債殖利率彈升，與台股連動密切的NASDAQ和費半，雖未能一鼓作氣站上季線和半年線反壓，但關前回測未必不好，畢竟美股本周周轉折已進入扣三低領域，配合整體通膨放緩趨勢已成，聯準會再度大幅轉鷹的機率很低，休息是為了走更長遠的路，美股後勢依舊看好。

回頭看台股表現，台股昨雖站上季線，但季線仍下彎助跌下，今日順勢拉回非常合理，後續將觀察台幣、台積電等2大指標。

其中，台幣上周貶到32.44元後，迎來一波急升，目前來到下檔月線約32.147元位置，一旦台股升破月線，趨勢就會有所改變，家上近期外資回頭買超，台幣有機會止貶轉升。

其次是護國神山台積電昨日股價一樣站回季線，受季線仍下彎影響，今日早盤順勢拉回，但下方馬上有周一大量跳空缺口強撐，研判回檔有限，觀盤重點在季線何時上彎，一旦在2周內站穩季線、季線上彎助漲，屆時大盤將有波段漲勢可期。

至於人氣指標AI股，緯創再度失守百元關卡，早盤來到99.5元附近，是否代表AI股利多出盡沒行情？江國中認為，從AI占比來看，明年緯創從4%升至13%、緯穎從7%升至28%、技嘉從28%升至39%、華碩從0%升至11%、廣達從10%升至26%。

至於台積電與世芯-KY，前者由6%升至10%以上，後者則可維持逾60%比重，而其他明年AI比重較高的個股，還有勤誠的34%、川湖的30%。

他認為，股價永遠在反應未來，建議觀察廣達、世芯-KY、勤誠、川湖、技嘉等，股價相對強勢，反觀AI營收占比較低的如緯創、英業達、光寶等，股價相對弱勢許多。而AI股不是沒有行情，關鍵在「純度」將會決定未來的股價，所以趁大盤走跌時，反而可留意純度較高的AI股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 李宗莉）

（7）矽光子逆衝 前鼎連飆2根最火

周五相對AI指標股的弱勢，系出同門的矽光子概念股卻逆勢發光，前鼎(4908)連拉2根漲停，光聖(6442)、上詮(3363)跟進大漲逾5%，智邦(2345)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、矽格(6257)、眾達-KY(4977)等聯袂勁揚，盤面上表現相對耀眼。

台積電日前於SEMICON分享矽光子進度，其核心技術緊湊型通用光子引擎將扮演要角，有望解決能源效率和AI運算兩大問題，致使矽光子相關產業一躍成為市場上熱點。在資料傳輸需求大增，銅退光進將成資料傳輸主要發展方向，矽光子、CPO封裝技術成當紅炸子雞，概念股吸引買盤搶進，前鼎(4908)連兩日飆出漲停掀起概念股整體漲風。

光電傳輸模組及光纖延長器專業廠商前鼎(4908)主要技術結合TO－can、COB（Chip on Board）、雷射焊接、膠固封裝、光電設計及電路設計技術等。上半年獲利8,606萬元，EPS 1.10元，自結7月合併獲利2100萬元，EPS為0.26元，9月營收為0.95億元，年增34.51%，在矽光子題材發燒下連拉2根漲停，挺進16年高，截至發稿成交量更放大至2.7萬張。

光通訊大廠光聖(6442)成功切入北美大型雲端客戶（CSP），隨著客戶拉貨加速，帶動近三年在數據中心業務穩健成長，預期2024年營收及毛利率雙雙看增。日前公布9月營收為2.02億元，年減14.64%，今日仍在矽光子題材加持下放量走高一度大漲9%，重返五日線。

藉由光柵相關技術積極切入CPO封裝市場的上詮(3363)9月營收為0.98億元，年減37.55%，隨著AI、邊緣運算帶動傳輸量大增，以矽光子為媒介的共封裝光學元件(CPO)概念股也獲市場關注，日前獲法人點名有望受惠，今日吸引買盤搶進，股價放量衝高7%，改寫新高價82.9元。

封裝測試廠聯鈞(3450)營運瞄準3D感測及LiDar產品、高速光通模組應用、矽光子高階封測技術平台等三大發向前進，未來可提供矽光客戶前段至後段到模組組裝，並完整提供矽光平台解決方案，近三個月營收連續月增吸引買盤卡位，今日價量俱揚走高6%，改寫2年半新高價。

分析師認為，在矽光子及共同封裝光學元件（CPO）技術帶動下，相關產業包括磊晶、交換器、光收發模組、測試介面和封測，皆有望成為明日之星。進入年底消費旺季，大選倒數衝刺，政策概念股亦成資金追逐焦點，包括半導體設備、網通、矽光子、車用零組件近期多檔強勢股可望帶動周邊個股連動表現，技術面走強可順勢布局。（時報資訊 龍彩霖）