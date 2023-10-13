《國際金融》美CPI公布 歐股拉回小漲0.1%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在美國公布九月CPI上漲超出預期之後，歐股吐出部分早盤漲幅，周四收在小漲；此外諾和諾德(Novo Nordisk)在治療腎臟藥物方面取得成功，推動丹麥股市升至歷史新高。

周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲0.47點或0.10%，為453.63點。該指數在周三收在近三周新高。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示：「今天的美國CPI資料，未必足以讓看漲的熱情持續下去」。

美國公布九月CPI年增3.7%，高於預期的3.6%。

因為預期美國利率已見頂，油價上漲，推進能源股上漲1.3%。

丹麥製藥公司諾和諾德宣布，有初步跡象顯示該公司在延緩糖尿病患者腎臟疾病進展方面取得成功，該公司大漲4.2%，股價並創下歷史新高。

OMX哥本哈根20指數周四收盤大漲2.3%，並創下歷史新高。

在美國CPI資料公佈之後，歐元區長期債券殖利率和美國國債殖利率緩慢地走高。

對利率敏感的公用事業股和房地產股分別下跌0.7%和1%。

周四公佈的歐洲央行(ECB)九月的會議紀要顯示，政策官員在選擇將存款利率上調至創紀錄的4%之時，存在分歧意見，但也顯示了收緊周期的尾聲。

媒體股上漲0.9%，創近22年新高。全球最大廣告集團陽獅廣告(Publicis)上調了2023年銷售和獲利率預期，隨後該法國公司上漲4.7%，報76.76歐元，創歷史新高。

英國的餐飲集團(Restaurant Group)大漲36.1%；此前阿波羅全球(Apollo Global)旗下一家公司宣布，以5.06億英鎊的現金收購知名Wagamama餐廳的母公司、餐飲集團。

英國最大汽車維修商Halfords大漲18.5%，收在近兩個月新高；此前Betaville透露了有收購該公司的興趣。

巴克萊(Barclays)大跌3.1%；此前有幾位消息人士將更廣泛股市的下跌，歸咎於巴克萊CEO對產業前景的悲觀看法。