陳揆：10月將開食安會報 雞蛋豬肉進口會更精進

對於近期食安事件，行政院長陳建仁13日表示，這個月將召開食安會報，也會把雞蛋進口、豬肉進口做到更精進。

陳揆13日赴立法院，媒體問及藍委批評近期食安事件，行政院到現在還沒有召開食安會報？並有議員指出，農業部鬆口降關稅吸引雞蛋進口，「專案進口雞蛋沒有錯」是否判斷錯誤？藍委貼出公共工程委員會公文，提及冷凍蛋液適用採購法，被質疑進口冷凍蛋液未公開招標，是否違反採購法？另外針對美豬洗產地，衛福部長薛瑞元說標示不實不代表有食安問題，被質疑是淡化食安疑慮，請教院長看法？

陳揆說，關於行政院的食安會報，依法是每3個月召開一次，他上任以後已經召開過兩次，最近的一次也會在這一個月來舉行。換句話說，食安會報都是如期來召開，所以所有的這一些說法都是錯誤的說法、不實的指控。

關於雞蛋進口的這些問題，陳揆說，已經在立法院做過專案報告，也提出了這一些精進的作為，昨農業部以及工程會也就冷凍液蛋進口的這一個部分，提出相關的說明，這都是依法辦理，政府會把雞蛋進口的這件事情做到更精進、更完善，讓國人都能夠得到充裕的蛋的供應，而且有合理的蛋價，讓大家都能夠看得到、買得到，然後能夠有安全的雞蛋來使用。

至於豬肉的問題，陳揆說，他也一再地強調，這一次豬肉標示不實的問題，實際上就是由衛福部來主動稽查相關的資料以後，發現有標示不符的廠商，所以也就發動了中央跟地方的聯合稽查，聯合稽查的結果，發現少數不法、不肖廠商，因此也給予重罰，政府一定會來加強處理食安問題。

陳揆再次強調，到目前為止，台灣並沒有萊豬，在兩萬多件的檢查的結果，都沒有檢出有萊克多巴胺的存在，所以國人可以安心食用，未來也會來繼續精進豬肉進口的的工作，讓民眾都能夠在當我們國產豬肉不足的時候，有充裕的供應，國人也能夠享用得到安全的豬肉。