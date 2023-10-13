離岸風電國家隊再添生力軍 前端風電17日登興櫃戰略板

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新光鋼（2031）小金雞將登興櫃！新光鋼子公司前端離岸風電（7702）預計於17日正式登錄興櫃戰略板，掛牌參考價每股66元，由群益金鼎證券擔任主辦券商。

前端風電2022年營收1.98億元，每股稅後純益（EPS）為0.24元；2023上半年度營收4.99億元，年增451％，EPS達0.82元，上半年獲利已超越去年全年，而在專案進度出貨暢旺下，公司對下半年營運持續看旺。

前端風電主要業務為風力發電產業水下基礎之水下基樁設備製造服務，水下基礎承接實績包含沃旭能源的大彰化離岸風場、哥本哈根基礎建設基金的彰芳暨西島風場、台灣電力公司的離岸風力發電二期計劃風場、海龍的二號風場等。

前端風電擁有堅強的製造工藝技術，透過AI數位生產管理系統，導入超音波飛行時間繞射檢測技術（TOFD）2D影像分析銲道檢測判讀，使其產品自檢品質良率高達99.9％以上，生產廠區具有ISO3834、ISO14001、ISO45001、ISO14064等國際認證，無縫接軌歐洲水下基樁生產技術，為開發商優先指定合作廠商。

配合離岸風電風場進入建置成長期，因應未來成長需求，除原有彰濱工廠，前端風電再購地興建鹿港新廠，預計2025年下半年投產，有望為中長期營運奠定成長基礎。

展望未來，風機、大型化水下基礎及浮動式風場等前瞻技術，對水下基礎供應廠商之交期、品質、新技術等產業門檻要求日益提高，有利於前端風電持續爭取訂單。

另外，在全球淨零排放的大趨勢及2050淨零轉型浪潮下，氫能已漸入實際運用，前端風電將再跨足氫能產業，建構為綠電及新能源基礎建設之領導廠商。