中共中央、國務院批准 調整中國人民銀行職責、機構、編制

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大陸「中國機構編制網」12日發布今年9月24日通過的《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於調整中國人民銀行職責機構編制的通知》，根據《黨和國家機構改革方案》，經報中共中央、國務院批准，通知中國人民銀行職責、機構、編制調整事項。有關金融控股公司等金融集團的日常監管、健全金融消費者保護基本制度職責，都畫入國家金融監督管理總局。根據職責畫轉，相應核減中國人民銀行30名行政編制、6名司局級領導職數。 一、關於主要職責調整 （一）不再保留國務院金融穩定發展委員會及其辦公室。將國務院金融穩定發展委員會辦公室職責，畫入中央金融委員會辦公室。 （二）將對金融控股公司等金融集團的日常監管職責，畫入國家金融監督管理總局。 （三）將建立健全金融消費者保護基本制度職責，畫入國家金融監督管理總局。 二、關於機構設置調整 （一）將設在中國人民銀行的國務院金融穩定發展委員會辦公室祕書局，畫入中央金融委員會辦公室。 （二）中國人民銀行不再保留金融消費權益保護局。原由金融消費權益保護局承擔的協調推進相關普惠金融工作職責，畫入金融市場司。 （三）宏觀審慎管理局不再承擔對金融控股公司等金融集團的日常監管職責。將金融市場司承擔的統籌互聯網金融監管職責、擬訂並組織實施宏觀信貸指導政策中涉及房地產金融領域的相關職責，畫入宏觀審慎管理局。 三、關於行政編制和領導職數調整 根據職責畫轉，相應核減中國人民銀行30名行政編制、6名司局級領導職數。 調整後，中國人民銀行內設機構20個，機關行政編制714名，司局級領導職數87名。