2023創博會 永續發展館展示113項新技術

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「2023台灣創新技術博覽會」於10月12日至14日在臺北世界貿易中心展覽大樓1樓盛大展出，以「創新領航」、「未來科技」、「永續發展」3館進行展示，其中「永續發展館」由農業部統籌，共計7個機關/單位合作辦理，並以「淨零排放」為展示主軸，共同展示113項創新科技。此外，永續發展館國際區並邀請歐、美、韓等10家國際機構，同步於會場展示綠能、循環經濟、智能科技等先進技術及產品，期望企業及學術機構可以透過本展媒合技術交易，加速推動科技創新成果商業化發展。歡迎各界前往參觀每年度最具規模的國際技術交流盛會，共商技術授權並合作。

農業部展示39項創新科技，展現農業研發雄厚實力

農業部表示，該部配合永續發展館之「減碳增匯」、「綠能科技」及「循環再生」3大主題，展示39項具商品化潛力之科技研發成果，包括:花蓮農改場開發可提升6倍施放效率及減少25%-50%農藥使用量之「寄生蜂球量產及無人機投放技術」，高雄農改場研發作業效率為人工作業7倍之「自走式鳳梨智能噴注催花劑機」，臺東農改場研發人工作業效率4倍以上之「木虌果果肉及假種皮分離機與殘體循環再利用技術」，畜產試驗所研發「青貯啤酒粕應用於肉用土雞飼料之調製技術」可節省飼料成本18.1%。此外，展場另有多項農業永續相關技術(如附件)，期透過本次展覽媒合授權，廣為農民及業者所使用。

國際知名農企業來臺參展共同投入淨零減碳

農業部說明，鑑於台灣創新技術博覽會已成為跨國技術行銷之重要舞台，為建構良好之研發交易平台，永續發展館特邀請來自巴西、德國、荷蘭、比利時、韓國、美國等國際大型農企業，於該館之國際區共同展示畜牧智能管理及農畜產品檢測檢驗等先進技術。其中，荷商Royal Peterson and Control Union公司，提供產業及其供應鏈的全球永續驗證服務；比利時商Unisensor SA公司展示革命性平台檢測畜產品中抗生素殘留及毒素；韓商六和化工公司展示第一防線新型生物性資材可抑制土壤病原體與有害病蟲；美商TORO公司聚焦智慧農業水資源管理展示雙線噴灌控制系統。期望透過本展引進國外先進技術，加速臺灣產業發展。

見證研發成果簽約授權積極推廣產業運用

農業部另表示，針對該部111-112年技術授權代表案，特於12日下午在永續發展館舞臺區辦理簽約儀式。該等技術包括：樹木褐根病防治、種苗繁殖(金皇一號石斛品種、伽羅木醇型土肉桂品種)及微生物肥料醱酵量產技術等7項技術授權，簽約總金額1,014.5萬元。該部所屬試驗機構研發之農業科技成果透過技術授權，不僅協助民間業者產業轉型，更加速研發成果商品化及產業化，在產業及社會效益方面更有提升食品安全及增進消費者信心等功能。

實體及線上同步展示歡迎各界參觀

農業部另補充，台灣創新技術博覽會為我國重要的技術交易平台，為利外界認識臺灣最新科技成果，該博覽會除實體展覽外，亦辦理線上展至明(113)年3月6日，此外，農業部之相關技術亦同步透過農業技術交易網(簡稱TATM，網址https://tatm.moa.gov.tw/）進行展示技術行銷，業者/民眾可瀏覽該網站各項技術內容及影片說明，並於會展期間與研究人員一對一洽談，歡迎各界參觀及洽談，使臺灣農業科研成果更加擴散落實應用，加速產業升級。