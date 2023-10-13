新股抽籤！這檔「隱形冠軍」年賺近1個股本 最快11月掛牌

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【旺得富理財網 李宗莉】散熱大廠奇鋐旗下小金雞、持股19.25%的軸承廠富世達，去年EPS 9.33元，今年上半年EPS已達4.21元，全年有機會續賺近1個股本，由於長期穩吃華為、谷歌等國際大廠的摺疊手機訂單，供貨比重逾5成，因此回台上市案備受法人圈矚目，最新傳出有望在11月上旬掛牌，目前興櫃股價約300元上下，預料將是年底新股上市抽籤的重頭戲。

董事長黃祖模昨（12）日在上市前法說表示，富世達近8成產品用於折疊式手機轉軸，剩餘2成用於筆電，全球10大手機品牌廠多為公司客戶，看好未來折華為與美系客戶挹注業績，預期第4季營運優於去年同期。

富世達早在今年5月就通過證交所上市審議，但受中國證監會新法規範影響，只要營運主體赴海外IPO或增資，都得經過證監會備查，導致掛牌時程延宕至今，目前興櫃股價約落在300元左右。

法人分析，華為5G新機熱銷，預計拉貨力道維持到至明年，訂單能見度長達6~8個月，且除了華為、聯想等陸系大廠，谷歌也是富世達的主力客戶之一，供貨占比皆超過5成，主要供應商的地位穩固。

富世達資本額6.04億元，2022年營收50.14億元，稅後純益5.64億元，EPS9.33元；今年上半年營收23.02億元，稅後淨利2.54億元，EPS4.21元；9月營收約5.67億元，年增66.17%。

以軸承研發見長的富世達，產品包括360度錶鏈式轉軸、鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸、折疊柔性屏筆電、雙旋水滴鉸鏈內折柔性屏轉軸、新一代水滴鉸鏈上下折柔性屏轉軸產品及雙旋鷹翼鉸鏈外折柔性屏轉軸等。

目前已在全球共取得463項專利，其中發明專利達到196項，申請中的專利約155項，名列2022年台灣本土法人專利申請的百大排名，堪稱台廠中的「隱形冠軍」。

以華為折疊手機Mate X為例，為確保螢幕折疊後，能夠不留縫隙、完整閉合，轉軸結構至少使用逾100個機構零件，也奠定富世達在轉軸市場的霸主地位。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。