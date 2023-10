戰爭罪行？聯合國報告員：加薩人口正「被抹去」

【中時新聞網 張威翔】聯合國巴勒斯坦特別報告員(UN rapporteur for Palestinian territories)本週四表示,由於被封鎖的城市持續遭受以色列的激烈打擊和炮擊,加薩地區的大部分人口正在「被抹去」(Wiped Off)現在的局勢足以構成反人類罪,以色列空軍所實施的是地毯式轟炸(Carpet Bombing)。她痛批,對於加薩人道走廊建立的議題沒有進展,是因為西方國家無條件支持以色列所致。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》(Anadolu Agency)12日報導,聯合國巴勒斯坦特別報告員阿爾巴尼斯( Francesca Albanese)在一段影片訪談表示:「正在發生的情況是,加薩地區的巴勒斯坦人口中有相當一部分正在被抹去。與以前發生的情況沒有不同...但更加兇猛,」

阿爾巴尼斯還評論了以色列本週早些時候決定切斷加薩的供水、電力、食物和其他基礎設施的決定,強調飢餓被圍困的人口並剝奪他們的基本生活必需品是一種戰爭罪行。

她補充說:「如果是故意的,那在針對平民人口的廣泛和系統性攻擊的背景下,這也構成反人類罪的罪行。」阿爾巴尼斯也同時強調,哈瑪斯在加薩扣押的以色列平民人質也必須釋放,持續狹持他們是「絕對不合理的」。

她說:「我還想說,以色列對加薩地帶的『地毯式轟炸』也危及到哈瑪斯所狹持的的以色列平民人口。」

對於要求在加薩建立人道主義走廊的要求,她表示,目前沒有進行討論。她說:「據我所知,沒有人積極在進行談判。埃及迄今尚未同意...西方國家因為無條件支持以色列,負有極大的責任,」

她強調,立即為受傷和重症患者開放人道主義走廊是必要的,同時以色列必須停止轟炸平民人口。聯合國官員表示,停火對停止敵對行動至關重要,提供援助是首要任務,同樣重要的是哈瑪斯釋放人質並在被佔領的巴勒斯坦領土建立保護存在。

她說:「以色列多次表示,加薩的巴勒斯坦人需要遷移到埃及,或者加薩需要被埃及吞併,這無法改善情況,因為每個人都認為這是以色列想將巴勒斯坦人從這片土地上驅逐的第2或第3次實際例子。」

