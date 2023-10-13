數字科技591新建案推排序廣告 帶動建案曝光狂增近3倍

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為增加建案曝光，數字科技（TW：5287）旗下591 新建案平台，開發出建商行銷利器「新建案列表頁排序曝光」方案，不只帶動建案人氣高漲，更讓建案點閱量最高提升286％。此外，在多元加值方案整合下，該服務深受業界好評，整體銷售業績年成長直逼2.5倍！

591新建案表示，「新建案列表頁排序曝光」廣告方案，讓更積極行銷的建商可以透過加值付費方案，自訂時間週期在排序結果中獲得更顯眼的專屬標示，使建案獲得更多曝光。根據數據顯示，新曝光工具可讓建案每日平均點閱、每日平均電話量平均顯著提升。

以台中梧棲區的新建案「益翔有樂仕」為例，使用了排序曝光方案後，有效讓建案日均點閱量、電話量分別成長80％及100％，銷售速度明顯提升；另，台中市南屯區新建案「兆國景見築」，嘗試了曝光排序廣告後，更收到日均點閱量成長286％、日均電話量成長100％的驚人效果，可望幫助建案快速完銷。

591新建案表示，當前房市變化大，新的廣告方案將可有效幫助建商提升能見度，刺激電話量與點閱量大幅提升，進而在一片多空拉鋸中突圍而出，自推出後相當深受業界好評，與去年同期相比，目前該廣告方案整體訂閱客戶數年增6成，銷售業績年成長更高達近2.5倍。

數字科技今年積極拓展591全方位服務，除591新建案在6月推出「高檔住宅專區」，以高規格影音加值服務提供建案頂級行銷服務，再加上「列表頁排序曝光方案」，幫助建商銷售。另外也針對消費者開發出「591實價登錄」、「591房貸計算器」等實用工具，持續維持營收強勁成長。