偉智光電掌握大量光電元件專利及技術

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在人工智慧(AI）、量子運算、生物醫療感測、光學雷達技術等新科技不斷演進下，負責訊號傳輸及演算的積體電路IC晶片，逐漸在傳輸速度、訊號衰減及散熱問題上達到物理發展極限。2012年開始國際科技大廠已陸續發展次世代矽光子技術，也就是以積體「光」路晶片取代傳統IC，解決新科技亟待突破的諸多問題。長年來致力於光電領域研發的偉智光電科技，掌握大量光電元件專利及技術，是業界發展矽光子晶片重要元件供應夥伴，目前公司業務穩定發展，規劃未來將在海內外資本市場掛牌。

偉智光電表示，配合全球科技大廠將電轉為光，銅線轉為光波導的研發趨勢，未來只有以光電元件集成的矽光子晶片才能符合5G高速傳輸及運算需求。偉智科技專長將光電元件整合到單一矽晶片上，也就是目前矽光子技術最重要的光學收發器，未來則將向「全光網路」研發，捨去光電轉換機制，所有訊號完全以光通信方式傳遞，實現訊號高頻寬、高速度、低耗損、低熱能的目標，達成人工智慧、量子運算等新科技必須高速處理巨量資料的需求。

偉智光電20多年來在光通信元件上累積大量專利及人才，以光通信元件為基礎的矽光子晶片製程正是公司技術強項。據業界消息指出，全球半導體大廠今年開始大舉投入矽光子超高速晶片，並研究共同開發技術應用面，潛在用途包括大型語言模型、數據中心、超級計算機、高階自駕系統及國防工業等。偉智光電在光通信元件上扮演重要角色，正積極接洽世界各國大廠，協力開發各式被動、主動與光學元件，業務項目逐漸開展，預期隨著矽光子晶片應用層面擴大，公司業績將逐年成長。