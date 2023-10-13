微波爐查核結果出爐 消保處公布2產品不符規定

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微波爐縮短了食品的加熱時間，成為現代家庭生活中常用的廚房家電。行政院消保處13日公布市售微波爐品質檢測及商品標示查核結果，其中品質、重要零組件比對以及容許耗用能源基準檢測結果均符合規定；至於標示查核結果，有2件不符合規定，包含夏普跟東元的產品，已請主管機關依法要求業者改善完畢。

為維護消費者權益，瞭解市售微波爐的品質及標示等是否符合規定，消保處於2月間在台北市實體店面及電商平台隨機購樣10件商品，針對品質（包括溫升、洩漏電流及絕緣耐電壓、異常操作、構造、微波洩漏及爐門表面衝擊試驗）、重要零組件比對以及容許耗用能源基準（包括能源效率及待機功率）進行檢測，並就相關標示（包括商品標示、能源標示、商品檢驗標識及國家標準中文標示）進行查核。

相關檢測及標示查核結果如下：

一、品質檢測部分：10件均合格。

二、重要零組件比對部分：10件均合格。

三、容許耗用能源基準部分：10件均合格。

四、標示部分：2件不合格，東元微波爐缺失為外箱與本體標示製造號碼不一致；夏普及東元皆為未標示能源效率。至於商品檢驗標識及國家標準中文標示則10件均合格。

關於商品標示不符規定部分，經濟部中部辦公室（現業務由經濟部標準檢驗局承接）已請地方主管機關要求業者改善完畢；至於能源標示不符規定部分，前經濟部能源局（現改制為經濟部能源署）亦已要求業者改善完畢。

消保處說，本次10件微波爐能源效率檢測結果，實測值為59％至64％不等，皆符合容許耗用能源基準（不得低於54％）之規定，且高於節能標章基準（≧57％）之規定。

消保處在此提醒民眾在選購及使用微波爐時應注意參考商品所標示之能源效率值，數值越高，越符合節能需求。

其次，現行微波爐品牌及功能眾多，民眾使用前應詳閱使用說明書之注意事項。最後，民眾應注意避免碰撞或敲擊微波爐爐門表面（即強化玻璃），因該玻璃表面如有受損，微波加熱時可能會有爆裂風險。