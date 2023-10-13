《航運股》台船、台大合作 浮式風機TaidaFloat獲ABS原則認可證書

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【時報記者莊丙農台北報導】台船(2208)與台大合力研發的「台大浮台」（TaidaFloat）的浮台結構和繫泊系統的設計獲得美國船級社（ABS）的原則認可證書，為台灣在離岸風電浮式風機領域寫下一個新的里程碑。

TaidaFloat設計為承載15MW（兆瓦）離岸風機容量的浮式平台，該設計其浮台結構是基於半潛式平台的設計概念，並已應用於石油和天然氣探勘產業中且獲得充分實證。TaidaFloat浮台結構的外型具有獨特性，沒有弧形板或圓柱體構件，均由平板接合而成，由於平板易於使用半自動焊接，因此可將製造流程充分簡化並縮短製造工時以形成量產規模。

TaidaFloat計畫在2021年及2022年獲得科技部專案補助。由台大、台船和船舶暨海洋產業研發中心進行合作，共同完成浮台前端工程設計。浮台結構和繫泊錨碇系統設計亦於2023年9月27日獲得ABS的原則認可證書肯定。

TaidaFloat設計團隊由台大江茂雄院長、教授馬開東及台船副總經理周志明共同組成。團隊下一步計畫將製造適合安裝於台灣海域離岸原型浮台，台大已獲取科技部部分經費支持，將用於浮台開發計畫。為了達成最終目標實現，台大已加入船舶中心團隊，船舶中心致力開發海上示範場域，並推動產業聯合開發計畫。

台船自2020年起即投入浮式風機領域的研究，並以產業界的視角從2021年起即在離岸風電各大國際論壇及研討會中發表關於工法、產能、產業供應鏈及基礎建設需求等重要議題建議，並與數家投入浮式風機的潛力開發商在技術及生產方案有密切的交流。台船公司有百萬噸級大船塢，長度950米，寬度92米，及各式起重設備，具備生產15MW離岸風機容量浮式平台的設施條件，也是目前開發商認可極具潛力的浮式風機浮台生產廠商。