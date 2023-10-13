領先業界 新光金保代建置新一代核心系統

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以數位轉型科技見長的昕力資訊，將在未來一年替新光金保險代理人股份有限公司打造新一代的保代核心系統，這是國內首家保代投注於核心系統轉型的公司，顯見新光金控對於金融科技、數位轉型的重視，這次合作昕力資訊將以其成熟的技術與服務，為新光金保代建置全新的核心系統，新核心系統將整合新光金保代旗下各項業務流程，包括收件模組、入金作業、佣金模組、業績模組、保單管理、商品管理、客戶管理、通路業務員管理等等，導入昕力資訊專為保險產業打造「InsureBrick」微服務規劃架構，提升營運效率與彈性。

昕力資訊創新的「InsureBrick」保險微服務中台的設計理念，就是協助保險業者能夠在瞬息萬變的資訊戰場，快速回應市場需求，「InsureBrick」涵蓋客戶、商品、保單、投保、試算與支付在內等 28 個模組，可依保經代各自不同角色與需求彈性組合模組，利用微服務的特性，細分打包相對應的服務功能，一方面使用最小資源，提高系統運行速度，另一方面也能縮短新業務或服務相關技術開發時間，快速攻佔市場，實現最佳化用戶體驗，待新光金保代新一代核心系統上線運轉，將能加快通路進件，提升行政作業效率，前後端分離架構及RWD響應式設計，讓業務人員不受時間地點限制，也能隨時運用行動裝置滿足服務客戶的需求。

新光金保代董事長黃明正表示，新光金保代對新一代核心系統建置非常重視，做為保經代產業的先驅，花費了許多人力、時間在市場上尋找專業可靠的合作對象，很高興能與昕力資訊簽約合作，昕力資訊在金融保險業核心系統建置領域擁有豐富的經驗，一定能協助新光金保代打造符合未來發展需求的核心系統。

黃董事長續表示將期望透過新一代核心系統的建置，除了加強新光金保代的數位能力之外，更重要的是協助業務同仁及通路夥伴，更完善地服務客戶、快速提供多樣化商品，再創業績高峰！

對於這次跟新光金保代的合作，昕力資訊總經理姚勝富很感謝客戶的青睞與信任，並表示昕力作為台灣領先的數位轉型技術提供商，在保險科技的投入與經驗也很深入，在規劃這套核心系統時，不論是採前、後端分離式設計，或是導入InsureBrick保險微服務中台，都是著眼在客戶未來維運的便利與保留是否上雲的彈性，新光金保代做為保經代產業的數位先行者，相信系統建置完成後，定能作為產業指標楷模，帶動產業加速數位變革，共同為客戶創造更大的價值。