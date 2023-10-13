江興鍛及智伸科前三季營收因大陸車市需求丕變下滑 智伸科預期第四季審慎樂觀

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸汽車市場需求丕變，電動車竄起，燃油車需求熱度不再，影響智伸科、江興鍛兩公司汽車零件9月、第三季及前三季出貨。時碩雖打入大陸比亞迪電動車零件供應鏈，汽車零件出貨增加，但工業應用事業卻因半導體及自行車等產業客戶放緩拉貨，9月及前三季營收還是衰退。不過智伸科對第四季營運審慎樂觀。

江興鍛表示，電動車在大陸車市銷售佔比持續增長，但日系汽車廠及零件業客戶生產仍以燃油車為主，連帶影響江興鍛出貨，原本預期

9月營收與8月相當，結果9月合併營收1.52億元，月減7.97％、年減33.48％；前三季合併營收14.22億元，年減21.44％。

江興鍛表示，江興鍛因應電動車崛起，正開發大陸本土電動車一、二階汽車零件業客戶，增加電動車傳動系統零件業務，以彌補燃油車營收下滑部分。

智伸科9月合併營收5.44億元，月減19.59％、年減25.45％；第三季合併營收18.03億元，季減1.96％、年減幅24.13％；前三季合併營收55,04億餘元，年減21.42％。

智伸科表示，智伸科第三季營運已落底，主因是第三季是汽車業傳統暑休淡季、以及中國大陸中秋節假期，又接續十一長假，工作天數較少，又有全球通貨膨脹、新車銷售市場結構轉變等利空因素干擾。此外，運動、醫療等行業客戶，也因終端市場需求尚未明朗，持續進行庫存去化，進而放緩拉貨力道，是造成智伸科9月、第三季及前三季營收衰退的主因。

智伸科預期，第四季進入汽車業傳統旺季，客戶拉貨轉趨強勁，對第四季營運審慎樂觀，營收有機會轉正，囿於前三季合併營收年減幅逾21％，今年營收無緣挑戰新高。

時碩9月合併營收3.56億元，月減7.13％，年減24.76％。第三季合併營收10.54億元，季增加3.38％，年減幅22.39％。前三季合併營收32.15億元，年減14.84％。

時碩指出，時碩雖打入大陸比亞迪電動車供應鏈，9月汽車零件出貨增加，但工業應用事業因半導體與自行車客戶持續去化庫存，再加上油氣探勘客戶拉貨動能減緩，才會出現營收年、月雙減。

時碩主管坦言，時碩去年營收及獲利雙雙創歷史新高，今年營收難逃衰退命運。