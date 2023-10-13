機構研究：美國官方貿易數據誇大與中國脫鉤程度

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根據一項對低開發票和繞道貿易的研究，美國對中國的進口依賴下降程度低於官方數據顯示水平。

研究機構Gavekal Dragonomics的分析師Thomas Gatley在報告中指出，自華盛頓對中國商品徵收大規模關稅以來，來自中國的進口商品占比下降了2～3個百分點，而不是美國政府數據顯示的下降8個百分點左右。

美國官方數據顯示的比例下降，部分原因是中國商品改道東南亞和其他第三國，以及美國進口商為減少關稅影響而低開發票。

這份報告凸顯美國對中國經濟「去風險」方面所面臨的挑戰。

根據美國普查局的報告，在截至7月的12個月裡，來自中國的進口商品平均占比為14.6％，而在截至2018年3月的12個月間該占比觸及21.8％的峰值。當時正值時任美國總統川普對中貿易戰加碼的前夕。

Gatley表示，中國商品在美國進口中的實際占比可能接近18％，低於之前的21％。他補充，這一結果「雖然不是微不足道，但也不足以扭轉乾坤」。

Gatley說，由於試圖避免關稅，中國海關收集的出口數據比美國數據更能反映美國從中國的進口情況。他指出，根據中國的出口數據，中國商品占美國進口的占有率明顯下降了8個百分點，其中低開發票可能占了約3個百分點，通過東南亞的轉道貿易可能占大約2個百分點。