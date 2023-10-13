路透：李尚福涉貪落馬 劉振立接中國防長

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路透社引述5名知情人士透露，長年任職參謀首長職務的中共中央軍委會委員劉振立，可能接替6個多星期沒有公開露面、疑捲入涉貪的李尚福，接任中國國防部長一職。

3名軍事分析家告訴路透社，劉振立接任防長的人事案可望在區域局勢緊張之際，提振中美雙方的軍事接觸。

其中1名知情人士表示，劉振立的任命有可能在北京舉行的國際安全論壇「香山論壇」前正式宣布。第10屆香山論壇訂於10月29到31日於北京舉行。

李尚福擔任共軍總裝備部部長期間因負責對俄羅斯採購軍機和飛彈，2018年遭美國制裁。他不僅無法取得美國簽證，也被禁止在美國金融交易。李尚福今年3月出任國防部長後，北京要求美方解除對李尚福的制裁未果，從而中斷美中軍方高層聯繫。

現年59歲的劉振立並沒有受到美國或任何其他西方國家的制裁。

李尚福最後一次公開露面是8月29日在北京，他當時是與非洲國家舉行的安全論壇上發表演講。此前，他在訪問俄羅斯和白俄期間主持高層會議。

李尚福神隱甚至可能落馬的原因，中國官方至今未有明確解釋；路透社上月披露，李尚福因在軍事裝備採購案中涉貪而遭到調查。

「華爾街日報」先前的報導指出，中國的國防部長大多負責軍方外交，並不負責指揮作戰任務。若現年65歲的李尚福遭整肅，將是近年來首位遭撤換的現任中共中央軍事委員會成員。

美國之音（VOA）指出，劉振立1983年入伍，上世紀80年代曾經在中越邊境參與對越作戰，戰後立下一等戰功。他長期在原北京軍區服役，曾擔任解放軍第65集團軍參謀長、軍長，原38軍軍長，武警部隊參謀長，陸軍參謀長等職。