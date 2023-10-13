妙音莫高-敦煌樂舞線上展 10／12開展

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從2016年開始巡迴舉辦的「敦煌文化藝術展」深受各界好評，今年再度精采出擊，以《妙音莫高──敦煌樂舞專題展》為題，展出豐富的樂舞圖像及文獻，展期從即日起到2024年1月15日止。而為了能讓更多人參與，今年採用線上舉辦，不受地域及觀展時間限制，讓民眾不用出門也能探究敦煌藝術之美。

由財團法人沈春池文教基金會與中國宋慶齡基金會、敦煌研究院聯合辦理的敦煌展，今年已經邁入第八屆，本次敦煌樂舞專題展共規劃五大展區，包括「樂舞合壁」、「諸天伎樂」、「無量樂器」、「繽紛俗樂」、「卷出雅音」五個單元。

現存的文獻中可發現敦煌樂舞具有「樂」與「舞」結合呈現的特點；如敦煌石窟壁畫所繪的天宮樂、舞伎、世俗樂等，皆以奏樂和起舞的形式出現在同一場景，因此敦煌樂舞可歸結為「樂舞合壁，圖文縱橫」。也因為敦煌壁畫展現的多為佛教題材作為樂舞的主體，在洞窟中呈現出處處皆妙音的淨土盛景。

沈春池基金會秘書長石靜文表示，石窟裡擺放位置或是飛簷在在都展現出令人讚嘆的建築美學，去年以建築為主題的展覽大受歡迎。今年重點則是圍繞樂舞，藉由圖像資料和文字記載透視當年的音樂舞蹈，讓大家看到不同面向的敦煌。

石靜文指出，今年度另行規劃「敦煌動畫獎」短片徵件競賽，即日起開始報名，為的就是鼓勵更多年輕人藉此展覽激發創作能量，用動畫創作詮釋敦煌古典之美，也能與展覽交互加乘提高整體的宣傳效益。

中國宋慶齡基金會港澳臺事務部副部長于昕表示，「敦煌文化藝術展」自2016年在各校巡迴展出以來，得到了青年朋友的廣泛關注和喜愛。2021年，展覽首次以線上形式呈現，打破時空限制，全景展示敦煌壁畫的唯美精妙。今年展覽繼續使用線上展形式，將高科技展示手段應用到傳統文物展陳中，同時線上下配套舉辦豐富多彩的活動，為民眾特別是青少年搭建深入瞭解中華優秀傳統文化的平臺。希望青年朋友通過觀看展覽和參與活動，充分瞭解認識敦煌文化，深刻感悟蘊含其中的中華優秀傳統文化的精神內涵和博大胸懷，共同傳承弘揚中華優秀傳統文化。

敦煌研究院張元林副院長提及，這次展覽既有佛國淨土梵聲妙音，又有世俗散樂奔騰飛舞；有古代敦煌地區樂舞使用的各類記載，也有當地樂舞流行、傳播和教育的證據。因此可從中得知中國古代樂舞文化的豐富性和絲綢之路樂舞交流的歷史。期待透過這次展覽，大家在領略敦煌樂舞文化獨特魅力的同時，也能加深對中華傳統文化的認識和瞭解。

今年策展以新媒體手法展示出眾多敦煌藝術作品、高品質圖片資料、多媒體影片、莫高窟虛擬漫遊互動等為展示內容，大量運用VR虛擬實境技術，打造莫高窟三大主題：莫高窟220窟、285窟以及321窟的360度無死角觀看視野，並展出高解析圖檔、3D建築模型還原，讓民眾無遠弗屆領略敦煌壁畫中的建築之美。

「妙音莫高──敦煌樂舞專題展」展期為即日起至2024年1月15日，無須任何費用，有興趣的民眾可把握機會線上觀展！歡迎上網：https：／／www.youconf.cc／sites／03925119422072208934／seminar.html＃ 或臉書搜尋：沈春池文教基金會