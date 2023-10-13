陸9部門聯合發文 7大點推動兆元級「汽車後市場」發展

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大陸商務部網站12日消息指出，近日包含商務部等9部門聯合發佈《關於推動汽車後市場高品質發展的指導意見》，確立對「汽車後市場」發展的總體目標和主要任務，提出優化汽車配件與汽車金融等7大要點，將系統部署推動高品質發展，促進市場規模穩步成長與優化。中國汽車流通協會會長助理王都表示，「這是政府部門第一次對汽車後市場發布相關政策、意義重大」。

王都表示，後市場在汽車產業鏈、價值鏈、創新鏈中的作用突出。僅汽車金融這一個細分領域，其市場規模就是兆元級（人民幣，下同）的，再加上零部件供應、汽車維修、美容裝飾等，整個市場規模已經達到4兆多元，未來市場規模還會迅速增長。

所謂的「汽車後市場」是指已售汽車使用過程中產生的交易或服務活動，涵蓋了汽車金融、維修保養、二手車交易、汽車保險、零部件供應、報廢機動車回收等多個領域，在汽車全生命週期中佔據重要地位。近年隨著大陸經濟增長與汽車保有量上升，為該市場與行業提供了充足的發展動力及發展空間。

因此，為推進汽車後市場的高品質發展，此次《指導意見》提出7方面政策措施。 一是優化汽車配件流通環境，提出制訂實施汽車後市場配件流通標準、鼓勵發展連鎖經營等配件流通模式，推動汽車配件流通規範、透明、高效發展；二是促進汽車維修服務提質升級，提出加快新能源汽車維修技術標準體系建設、加強售後維修培訓、發展汽車綠色維修與維修數位化服務能力。

第三是建構多層次汽車賽事格局，支持發展新能源汽車、智慧網聯汽車等新型賽事活動等國際級、國家級汽車賽事；四是加快傳統經典車產業發展，提出研究制定傳統經典車國內管理和進口政策；五是支持自駕車旅居車等營地建設，透過政策支持促進房車旅遊消費發展。

第六是豐富汽車文化體驗，支持地方推進汽車博物館和汽車影院等建設營運，第七則要優化汽車消費金融服務。