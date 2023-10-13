中汽協赴布魯塞爾就歐盟反補貼調查進行交流

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歐盟早前宣布對中國電動車發起反補貼調查。中國汽車工業協會（簡稱中汽協）表示，於當地時間10月11日帶隊赴布魯塞爾與歐洲汽車製造商協會（ACEA）進行交流訪問，就歐盟反補貼調查等方面進行交流。

香港雅虎財經報導，團隊包括廣汽集團、一汽解放及吉利汽車等。中汽協表示，團隊與ACEA就歐7排放標準、歐盟新電池法、Fit for 55 Package及近期重點工作和政策趨勢等方面進行交流。

歐盟委員會4日發公告，決定對進口自中國的純電動汽車發起反補貼調查。會在13個月內完成調查，並可以在展開調查9個月內，對中國電動車施加臨時性反補貼關稅。委員會指出，已收集足夠證據顯示中方補貼的低價電動車，近期大量輸往歐盟，對歐盟汽車業界構成威脅。

另據消息指出，歐盟中國商會12日召開電動汽車中資企業座談會，溝通交流電動車企在歐發展及應對歐委會反補貼調查等情況。

會議認為，歐方此次發起調查對實現自身綠色目標無益，尤其是歐洲2035年禁售新燃油車的立法目標。其提高中資企業在歐市場運營成本的意圖，最終將損害歐洲消費者的利益。調查還從側面反映歐盟電動汽車市場利益分化、各成員國訴求不一帶來的掣肘效應，不利於歐盟整體產業發展。

會議指出，除反補貼調查，中國電動汽車企業還應充分應對歐盟及部分成員國以「綠色」之名構築市場壁壘的趨勢。

會議同意，針對歐盟反補貼調查，中資企業在積極應訴、抗辯的同時，還需繼續在中國整體供應鏈的基礎上提升競爭優勢、產品優勢和品牌力量，進而減少市場保護主義行為帶來的影響。