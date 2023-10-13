裕隆城＋LUXGEN n⁷將交車 法人這樣評估裕隆

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裕隆集團（2201 TT）公布納智捷LUXGEN n⁷細節及價格，預計於01/2024中旬交車給首批車主。裕隆2023年獲利能力已明顯改善，且新店裕隆城於09/2023開幕、納智捷n7將於24Q1交車，短期消息面正向。

裕隆集團公布納智捷LUXGEN n⁷細節及價格：

裕隆集團（2201 TT）公布納智捷LUXGEN n⁷細節及價格。重點細節包含：（1）純電動力技術，五人座純電續航力最高為505公里、七人座為489公里。30分鐘快充10%~80%。（2）長寬高為4,695、1,895、1,625mm，軸距2,920mm，分為5座及5+2座雙車型。（3）數位科技座艙，搭載12.3吋數位儀表板及15.6吋中控螢幕。（4）空氣力學造型。（5）智慧駕駛輔助，標配ADAS L2+自動駕駛輔助功能，搭載AR View+360度環景、AR底盤透視等功能。價格則分為（1）5人純粹版99.9萬元。僅開放給2022年預定的2.5萬名會員，完成繳交萬元預購金則可享此價格並獲得優先交車序位。但這版本未搭載AR View+、全景式車頂、電動座椅/尾門、車載充電地圖等。（2）5人亮點版129.9萬元。（3）7人亮點版134.9萬元。

裕隆集團表示，鴻華先進將於11/2023、12/2023小量生產並逐步拉高產量，2023年底交車給納智捷後，納智捷預計於01/2024中旬交車給首批車主。此外，裕團集團還宣布其他轉型計畫，包含（1）售服新品牌LUXLIFE，推出線上問診、代駕取送維修、認證中古車等服務。（2）電動車充電生態圈。與國內7家充電站業者（TAIL、EVOASIS、U-POWER、YES!來電、iCHARGING、EVALUE、NOODOE）合作，目標2023年底總充電槍數超過2,000支，2024年底預計超過4,000支。（3）線上銷售平台與線下體驗流程。

2023年方面，裕隆集團預期裕隆日產銷量達3萬輛，納智捷銷量維持2022年之水準。而受惠於裕隆日產於23Q3推出X-trail輕油電版本，且納智捷n7車款於23Q4上市，23H2營運狀況將會優於23H1。由於2022年認列新安東京防疫險損失，2023年無此因素影響並有迴轉利益，加上2023年有稅盾優惠，2023年整體獲利可望明顯改善。由於裕隆集團轉型效益逐漸發酵，2024年營運動能向上。