手上百張台積股票怕這事爆雷？老謝吐5字打臉

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【中時新聞網 吳美觀】知名半導體分析師陸行之長期看好台積電且有數百張持股，不過他近期質疑「台積電不是很會賺，債務為何一路攀升」。對此，財信傳媒董事長謝金河持不同看法，並稱對台積電節節升高的負債，看完台積電財報後「我是安心的」。

謝金河在臉書發文指出，一輩子都在分析台積電能不能投資的天王級分析師陸行之，最近頻頻對台積電發出重砲級的評論，他說一些原因造成今年台積電表現很普通，表現只比大盤好2%，很多退休高管都在問台積電到底怎麼了？

陸行之提出幾點質疑，一個是台積電整體負債對股東權益的比例從2018年11%上升到今年6月30%，應付公司債從569億元暴增至9017億元，現金部位從5778億增加到1.277兆元。陸行之質疑台積電的債券投資策略不妥。

陸行之認為，台積電在5年內將這些現在市場擔心價格崩盤及違約的公司債、政府債券，及其他資產，從2018年1200多億元增加到2700多億元，他擔心台積電如何面對如此龐大又多樣的公司債券及政府債券，台積電如何管理並因應可能的「爆雷風險」？

對於陸行之所提出的質疑，謝金河從財務報表分析，這些年台積電獲利上升，累積現金的實力越來越強，為了因應升息，有必要針對手上現金進行資產的靈活配置。台積電2018公司債佔整體債務70%，到今年中近95%，所有的公司債都是固定利率計息，且到2024年以前沒有到期債務，2025到期債務只佔整體債務6.5%。

謝金河指出，台積電在升息的趨勢下，已經將資金成本鎖定在低利率結構中，不論是面對台灣央行未來升息，或是美元維持在高利率的財務成本衝擊相對減低。台積電應付公司債帳面金額9078億元，應付公司債公允價值8226億元，負債評價利益有861億元。

「台積電每年資本支出約320到360億美元之間，帳上1.2767兆元現金可以充分支應，台積電也是全球唯一能靠著自身盈餘擴廠，不用向股東伸手要錢的半導體公司。」

謝金河認為，台積電的公司債持有超過1000萬美元的部位都是金融機構債或是優質企業債，單一債券對公司損益影響甚微。而且，隨著升息力道加強，去年以前佈建收益較高的公司債，不僅沒有因為升息出現大幅虧損，反而可以冲抵台積電的資金成本。

謝金河說，如果把台積電當成企業個案，在升息環境下，提早資產負債的配置佈局，降低利率敏感缺口，讓財務操作不是總是以成本為中心，這才是真正的價值所在。他直呼「看完台積電的財務報告，我是安心的！」