中方助力孟加拉首個集中式風電項目投產 實現零的突破

大陸央視新聞用戶端13日報導，「一帶一路」倡議下，中孟能源合作重要專案——科巴風電專案12日投產發電。這是中國在孟加拉集投資、建設、營運為一體的綠電專案，也是孟加拉首個集中式風電項目。 科巴風電專案投產儀式12日在北京和孟加拉首都達卡兩地連線舉行。該項目裝機容量66兆瓦（MW），共安裝22台風機，併網發電後每年可提供超過1.45億度綠色電力，減少煤炭消耗4.46萬噸，二氧化碳排放量10.92萬噸。 大陸國家電投五淩電力黨委書記、董事長夏剛稱，科克斯巴扎爾風電項目併網發電後，每年可滿足10萬個家庭的用電需求。將繼續推進科克斯巴扎爾風電二期、三期，蒙戈拉風電等一大批新能源專案的開發建設。 據瞭解，科巴風電項目，位於孟加拉東南部城市科克斯巴扎爾，於2021年9月開工建設。 孟加拉的風電建設面臨著風速偏低、地質基礎較差、施工難度大等難題，作為該國首個集中式風電專案，中國建設團隊在科巴風電專案中突破了一系列技術難題。用中國方案助力當地風電建設實現零的突破。 據指出，孟加拉的煤炭、石油等一次能源主要依賴進口，電力基礎也比較薄弱，能源供應一直面臨著相對緊張的局面。 孟加拉電力發展委員會主席馬布布林說，孟加拉之前專注於傳統能源，能源結構單一。中國風資源很豐富，但風速偏低，沿岸易遭受熱帶氣旋襲擾，地質條件不太好，不利於常規風電場建設，因此在科克斯巴扎爾風電項目之前，沒有風電項目。 當地的年平均風速低於5.5米每秒，為此，中國建設團隊反復調研、論證，最終選定國內最新技術的低風速風力發電機組，並根據孟加拉風資源實際情況，將風機葉片長度從70.5米增加到78米，增大掃風面積。同時，將單機容量由2.5兆瓦增至3兆瓦，使項目技術經濟指標最優，具備開發價值。 而針對孟加拉沿岸氣旋災害頻繁、沖積平原地質基礎差等難題，建設團隊同樣經過詳細勘察，量身定製「中國方案」。 大樂國家電投五凌電力科克斯巴扎爾風電專案施工管理負責人姚威表示，通過深入調查，掌握了現場多年氣象數據，組織大陸國內專家反復論證、優化建設方案，將塔筒直徑從4.22米增加至4.58米，輪轂高度從120米降至110米，有效提高了風機抗颱風能力，將每颱風機基礎樁由22根增加至25根，長度由25米增至30米，提高基礎承載力。 科巴風電專案投產後，將在一定程度上緩解當地嚴重缺電情況，同時，中國方案也為未來孟加拉的風電發展提供了技術支撐。 科巴風電項目不僅僅為孟加拉的風電建設提供技術方案，在專案建設過程中，還為當地提供了1500餘個工作職位，並且培養一批風電產業的優秀人才，為孟加拉風電產業可持續發展打下基礎。 目前，孟加拉電力行業仍舊以天然氣發電為主導，水電、太陽能等所占比例不到2％，風、光等可再生能源沒有充分開發。該國政府在確保電力供應的前提下，正由傳統能源向新能源轉型。 孟加拉電力發展委員會主席馬布布林說，科巴風電專案將中國風電技術及設備引入孟加拉，同時為中國培養了一大批新能源工程、技術和管理人才，現在孟加拉也開始增加新能源的比重，挖掘更多風電潛能，也期待中孟兩國在可再生能源領域有更多合作。