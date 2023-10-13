陸前3季地方舉債破7.1兆人民幣 允地方再融資控債務風險

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大陸經濟面對下行壓力加大，為穩經濟防風險，地方舉債規模將再創新高。據公開發債資料，今年前3季大陸全國發行地方政府債券約7.1兆元（人民幣，下同）、年增率約11％，創同期歷史新高。同時為了緩釋局部地方債務風險，今年大陸財政部重啟建制縣隱性債務化解試點，允許地方再次發行特殊再融資債券來緩釋風險。

盤點今年前3季共7兆元的借款按用途分為兩部分。一部分屬於新增債券，用於重大公益性項目建設，是穩投資穩經濟重要舉措，前3季新增債券發行規模約4.1兆元，略低於去年同期約4.2兆元。

另外剩餘約3兆元則來自發行的再融資債券，也就是借新還舊，為的是緩解地方償債壓力，防範債務風險。根據公開資料顯示，今年前3季地方發行再融資債券約3兆元，比去年同期增長約41％。

根據第一財經報導，近年因疫情衝擊、經濟下行，加上大規模減稅降費，房市、土地市場低迷，地方財政收入增長乏力等因素。為穩經濟導致舉債規模加大，讓一些地方政府還本付息壓力大。為控制局部地方債務風險，大陸財政部今年重啟建制縣隱性債務化解試點，允許地方再次發行特殊再融資債券來緩釋風險。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，10月以來特殊再融資債券的重啟發行，可用於置換隱性債務，將與債務展期等其他方式共同化解隱性債務。預計第4季特殊再融資債券發行規模在兆元左右，主要集中在債務高風險省份。