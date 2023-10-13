《盤中解析》AI倒地、網通出頭 黑五指數陷震盪

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【時報記者王逸芯台北報導】美國CPI指數略高於市場預期，再度引發市場賣壓，四大指數中僅費半小幅收紅，道瓊指數下跌173.73點。台股經過兩日大漲後，今(13)日進入震盪，指數開低震盪，一度下跌逾60點，指數最低觸16741點，其後跌幅見到收斂。權值股台積電力拚穩盤，聯發科強勢大漲，AI族群今遭空方襲擊，電子族群由網通光通訊接棒演出。

權值股部分，台積電(2330)開平走高，盤中上漲約0.5%，在月線附近進行攻防；聯電(2330)開低，盤中股價則拉升到平盤附近震盪；聯發科(2454)第三季營收飛越財測，近期股價強勢，今開高走高，大漲逾2%；大立光(3008)法會落幕，雖釋出高階機款拉貨優於預期，但第三季季毛利率、營業利益率急墜，今股價挺住，盤中上揚逾1.5%。

AI族群今日早盤後行情急殺，又以主機板族群堪稱空方箭靶，廣達(2382)重挫逾5%，技嘉(2376)盤中也在賣單調節下，下跌逾5%，緯創(3231)、微星(2377)跌幅逾3%。

光通訊網通族群在電子股中漲幅明顯，光聖(6442)大漲逾6.5%，智邦(2345)、啟碁(6285)、眾達-KY(4977)、中磊(5388)、華星光(4979)也都上揚約2.5%。

分析師表示，市場持續關注歐美之經濟數據及聯準會未來的動作，近期來看仍對資本市場有一定之影響力。台股本週站回季線以上，技術面轉為偏向多方，籌碼面外資連假後亦有歸隊，不過在近期已有反彈的情況下，須留意追高的風險。操作上可趁盤中震盪擇股布局，選股可優先聚焦聚營收利多題材且股價表現強勢個股。