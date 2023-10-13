北科大iLink攜循環台灣基金會 培育人社師生循環經濟思維

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為培育全國人文社科領域學生成為未來永續發展的跨域創新人才，北科大今年在教育部「iLink人文社會與產業實務創新鏈結計畫」支持下，攜手循環台灣基金會及全國大專校院人文社會領域教師合作，截至10月已於北中南各地舉辦7場循環經濟基礎工作坊，從師資培力到教材設計、跨域學生激盪交流，一同探索循環經濟與永續發展，以專業鏈結未來產業趨勢的各種可能。

「iLink人文社會與產業實務創新鏈結計畫」為教育部資科司推出的合作型計畫，面對未來產業實務，人文社會領域學生需要具備主動學習與分析議題的習慣，透過創意思考與不同專業背景的夥伴進行團隊合作，以及運用科技及商業模式解決複雜問題的能力。iLink計畫希望建立一套讓全國人社領域師生、校院跨域整合、互享互助的支持性生態系統，導入永續及循環經濟的思維模式，讓大學成為產業升級與社會轉型的契機。

iLink計畫共同主持人、北科大工業設計系副教授范政揆同時主持子計畫「產業鏈結與跨域創新人才培育計畫」，與循環台灣基金會合作，透過產業創新鏈結、競賽培育機制，將循環經濟和永續發展的概念，導入全國人社領域師生的未來規劃，培養跨領域團隊合作，解決複雜問題能力的跨域創新人才。他表示，今年共規劃9場循環經濟基礎工作坊，預計累計近500位師生及業界人士共同參與，明年將透過規劃與設計，辦理一系列師資培力與跨域學生參與的進階工作坊，結合設計思考和循環經濟，培力老師和學生，用創意的解法產生創新的成果，「我們會滾動式修正，希望發展出一套適合在大專校院人社領域推行，以新興產業、社會議題和未來人的需求為核心的循環經濟教學模式。」

為提升人文社科教師對永續發展趨勢的認知，北科大iLink團隊9月偕同教育部、人社領域教師等計畫成員，實地走訪台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區、沙崙綠能科技示範場域，前者為國內第一個坐擁綠能循環網、低碳運輸網的優質社區，後者為綠能技術融入永續設計的推廣基地，藉以拓展團隊對於循環經濟模式的視野。

此外，為協助教師將智慧穿戴科技融入人文教學現場，北科大iLink團隊與鶯歌陶瓷彩繪藝術家張美雲、台南金屬工藝家林靜媚合作，透過智慧穿戴科技應用協作讓教學示範、即時記錄實作技法等師資培力教案，讓人社領域教師透過不同場域的實際案例，啟發更多元的應用方式，提升教學、研究效果及數位記錄保存，俾利培育未來新世代解決複雜問題能力的跨域創新人才。