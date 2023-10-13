緯創又跌破百元！AI股變大坑？老手：這5檔準備彎腰撿

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【旺得富理財網 李宗莉】美國9月CPI與核心CPI年增率各為3.69%、4.13%，均較8月的3.71%、4.39%回落，但仍略高於市場預期，造成美台股市同步走跌。展望AI股後市，分析師指出，股價永遠在反應未來，AI股不是沒行情，而是得從「純度」下手，廣達、世芯-KY、勤誠、川湖、技嘉等AI營收占比高的仍可撿，緯創、英業達、光寶等3檔，則恐相對弱勢。

摩爾投顧分析師江國中認為，美債殖利率彈升，與台股連動密切的NASDAQ和費半，雖未能一鼓作氣站上季線和半年線反壓，但關前回測未必不好，畢竟美股本周周轉折已進入扣三低領域，配合整體通膨放緩趨勢已成，聯準會再度大幅轉鷹的機率很低，休息是為了走更長遠的路，美股後勢依舊看好。

回頭看台股表現，台股昨雖站上季線，但季線仍下彎助跌下，今日順勢拉回非常合理，後續將觀察台幣、台積電等2大指標。

其中，台幣上周貶到32.44元後，迎來一波急升，目前來到下檔月線約32.147元位置，一旦台股升破月線，趨勢就會有所改變，家上近期外資回頭買超，台幣有機會止貶轉升。

其次是護國神山台積電昨日股價一樣站回季線，受季線仍下彎影響，今日早盤順勢拉回，但下方馬上有周一大量跳空缺口強撐，研判回檔有限，觀盤重點在季線何時上彎，一旦在2周內站穩季線、季線上彎助漲，屆時大盤將有波段漲勢可期。

至於人氣指標AI股，緯創再度失守百元關卡，早盤來到99.5元附近，是否代表AI股利多出盡沒行情？江國中認為，從AI占比來看，明年緯創從4%升至13%、緯穎從7%升至28%、技嘉從28%升至39%、華碩從0%升至11%、廣達從10%升至26%。

至於台積電與世芯-KY，前者由6%升至10%以上，後者則可維持逾60%比重，而其他明年AI比重較高的個股，還有勤誠的34%、川湖的30%。

他認為，股價永遠在反應未來，建議觀察廣達、世芯-KY、勤誠、川湖、技嘉等，股價相對強勢，反觀AI營收占比較低的如緯創、英業達、光寶等，股價相對弱勢許多。而AI股不是沒有行情，關鍵在「純度」將會決定未來的股價，所以趁大盤走跌時，反而可留意純度較高的AI股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。