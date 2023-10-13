《金融》瑞銀資產管理：目前正是加倍聚焦永續投資理想時機(2-2)

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【時報記者任珮云台北報導】有鑑於此，ESG的整合(亦即在投資流程中納入永續資料和觀點) 不僅只是基礎因子，在投資的軍備競賽當中，更是重要的資訊工具和輸入項目，藉以獲得投資優勢。

然而，如同所有的主動式投資策略，重點在於如何善用前述的資料締造成果。粗略看過ESG數據，並不等於深入分析碳稅的可能性和影響，也無從得知水資源短缺對一家公司的營運有何影響。遺憾的是，要從基金的法規層面 (例如歐盟永續金融揭露規範第 8 條)，釐清永續理念的整合程度，目前仍然極為困難。

也許，不太受重視的議合參與活動，可以做為發掘價值的工具。基於前述考量，真正的積極責任制 (亦即成果導向、可測量) 也可能成為另一個優勢，同時創造投資組合價值和永續成果。目前已有研究顯示，議合參與活動有助於保障長期投資價值。

至於「成果」所指為何，就不容易明確界定了，畢竟措辭本身就有點含糊，又有太多的活動都涵蓋在這個無所不包的詞彙中。我們認為，真實世界的成果是基於客戶偏好的結果，在判斷影響與效果時，更重視性質而非數量。必須確立有效的可計量特性，同時也要體認到古諺所云，「重要的事未必都能計算」。

畢竟，永續投資難以簡單歸納成單一活動，其成果跨越了整合、篩選、主題式投資、影響力投資和積極責任制。同樣的道理也適用於投資管理機構本身的價值及目標，涵蓋指數型、主動式投資，乃至各種公開和私募市場活動。

值得我們關注的一項關鍵成果，是市場的穩定發展與公信力。很多人可能覺得意外，畢竟自從Harry Markowitz的《現代投資組合理論》 (Modern Portfolio Theory) 將投資與風險承擔的原則化為具體規範之後，一般普遍認定「市場」不可能被影響，總是「自然發展」。就連以建立效率市場假說而知名的 Eugene Fama，在接受AndrewLo 採訪時也表示：「每一種資產定價模型，基本上都說以市場投資組合為核心，這是共同的起點。」

但隨著系統性風險升高，市場人士越來越發現這個信念的限制，Jon Lukomnik 共同編寫 2021 年的《超越現代投資組合理論：真正關鍵的投資》一書，他總結指出：「主流的正統投資觀念，根本無法因應系統性風險，導致投資人只關注波動率所反映的風險，卻未能處理標的風險。」有鑑於此，不論什麼類型的投資人，都要正視β係數的重要性。α係數及β係數必須合併檢視，只有結合兩項因素，才能真正理解投資人的報酬概況(對客戶來說，投資績效是無可爭議的關鍵成果)。

此外，主管機關以及標準制訂單位，對永續議題的關注也逐漸增加。舉例而言，英國財務報告局(FRC)指出，為提升客戶與受益人的成果，發展經濟、環境與社會的永續利益，「市場人士應與利益關係人士合作或參與相關議題，以處理整體市場的系統性風險，促進金融市場健全運作。」

市場改革的努力及政策層面的議合活動，需要納入到整體的積極責任理念，這是維持市場公信力的關鍵。關於盡職治理，我們已採取步驟釐清我們的目標，與客戶維持一致。瑞銀資產管理將可能的成果大致分為三類：投資機會及風險的處理，系統性風險的相關實際成果，以及全球常態的相關實際成果。

這樣的劃分，能夠採取更系統化的方法，細分各個課題的重要性。議題層面的議合交流，以及系統性風險的輕重緩急，應該彼此互補。舉例而言，針對特定產業，鎖定某幾家頂尖企業，敦促他們改善人權標準，可以發揮示範效應，提升整個產業的最佳實務標準。