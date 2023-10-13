《國際產業》X平台充斥以巴衝突假訊息 歐盟啟動調查

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟的產業負責人布雷頓(Thierry Breton)在周四啟動對馬斯克(Elon Musk)的X社群平台展開調查，為歐盟新的科技規則之下的首次調查行動。此前布雷頓批評抖音(Tik Tok)和Meta在哈馬斯(Hamas)襲擊以色列之後，未能採取足夠措施應對虛假資訊擴散的問題。

布雷頓先是在本周二時致信給X公司、Meta和抖音，並發出類似警告，要求立即回應。

社群媒體人士表示，哈瑪斯相關的虛假訊息在這三家平台上激增，尤其以X平台最為嚴重。

歐盟的調查也加重了抖音和Meta的壓力，，迫使它們移除平台上的非法和有害內容，以遵守《數位服務法》(DSA)。數位服務法於去年11月生效，迫使大型線上平台和搜尋引擎採取更多措施，解決非法內容和公共安全問題，並確保它們的服務部會受到操縱技術的影響。

X平台執行長Linda Yaccarino在回覆布雷頓的信件中說，在以巴衝突發生後，已刪除數百個與哈瑪斯有關的帳號，並移除數萬條相關內容，或是將之標記。

布雷頓表示：「我們對X發出了索取資訊的正式請求，這是我們為確定符合DSA規定而進行的調查的第一步」。

X平台必須在10月18日之前，就危機應對的啟動和運作方式提供細節，並且在10月31日之前就其它問題提供細節資訊。

馬斯克在今年稍早切斷了學術界對一項資料工具的免費使用，這使得追蹤關鍵字和標籤變得更加困難，迫使研究人員以手動篩選內容方式來追蹤虛假資訊。

布雷頓在周四稍早也致信字節跳動旗下的抖音，指出有跡象顯示，在哈馬斯襲擊事件之後，該公司被用於在歐盟傳播非法內容和虛假資訊。他並給抖音執行長24小時時間，加大力度從短視頻應用中，刪除非法和有害內容。

他說：「鑑於您的平台被兒童和青少年廣泛使用，您尤其有義務保護他們免於受到暴力內容及其它圖像和影片的侵害」。