矽統盤中急殺為哪樁？外資悄吃貨3.5萬張 持股比飆翻倍

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】矽統昨公布自結8月營收1,900萬元，年增7成，每股淨損0.04元。昨矽統飆高衝漲停，今天股價則拉回，早盤還在平盤附近震盪，但10：30過後出現急殺，跌幅一度將近4%，成交量居集中市場之冠，在上午11時左右已破15萬張。分析師認為，矽統雖然8月虧損，但9月營收月增176%，後續仍有續攻機會，惟受到籌碼不穩定，及漲多拉回，投資人宜留意不追高。

矽統昨爆量21萬張鎖住漲停價位44.95元，因應證交所要求公布獲利，自結8月營收1,900萬元、年增70.51%，淨損3,300萬元，每股淨損0.04元。累計矽統上半年營收7,100萬元、年減31.17%，受惠於業外挹注，整體淨利7.65億元、年增14.18%，EPS為1.03元。

昨日矽統收盤漲停44.95元，上漲4.05元，再創新高，成交量爆出逾21萬張，居全日成交排名第1名。今天矽統以45元開盤，但在10:30過後急殺，最低一度跌到43.25元，跌幅超過3%。

對於矽統公布8月營收，網友認為「9月營收不是暴增？為什麼不是公布9月？」、「越爛越噴」、「一個月營收幾百萬幾千萬，股票單日成交量92億」、「複製智原模式」、「台股不看營收的」、「就算公布9月營收5400萬，EPS也不可能多到哪去」。

不過也有網友留意到，昨天矽統買超最多的券商是元富、總計有8,000多張，而定穎投控買超第1名的券商也是元富，「今天定穎跟矽統都元富哥鎖的啊，明天繼續嘎空」、「主力很威，大家別怕」、「偶還以為元富最愛倒貨qq」。

對於矽統後勢，市場揣測，聯電對矽統未來發展方向必然心中有譜，但現在公司低調不揭露。不過可以留意的是，自聯電董事長洪嘉聰8月起擔任矽統董事長一職，總經理也由聯電協理戎樂天接任後，外資持股比例已從5.15%翻倍自昨天的10.8%，近１個月敲進3.5萬張，股價也從不到20元成長至近45元。

永誠投顧分析師楊惠珊表示，在聯電高層接掌矽統營運後，業界就傳出聯電有意將先進封裝使用的中介層（interposer）委託設計（NRE）及矽智財（IP）交由矽統掌管，代表矽統已然有大步跨入AI市場資格。

她認為，矽統除今年第2季賺1.15元扭轉頹勢外，單月營收也明顯上升，9月月增176%、年增503%，不要追高，後續仍有上漲機會。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。