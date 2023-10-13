陞醫生技公司生化脈衝外泌體成為毛髮產業閃亮的新星

由聯合報主辦的2023台北秋季國際美容化妝品展上月落幕，這次美容展，健髮產品大放異彩，雖然不同廠商不同品牌，但主要的展出廠商大多是使用陞醫生技公司的生化脈衝外泌體(ExoGiov) 所生產的健髮產品，主要是因為該產品使用非人類細胞來源的外泌體，獲得了國際化妝品原料認證(INCI)，可以合法合規使用，又利用其獨家的生化脈衝技術生產專門為美容和健髮使用的外泌體愛奇芙(ExoGiov)，其健髮效果很受業界肯定，不但診所可以使用，美容會所也可以使用，更可以做成化妝保養品居家使用，是毛髮產業閃亮的新星！

近幾年隨著生技產業的發展，「外泌體」（exosomes）這一個新名詞也逐漸嶄露頭角呈現在大家眼前。這個神奇的小囊泡，這幾年已被開發並廣泛研究。外泌體是奈米級具有活性的特殊囊泡，它像幹細胞的化身，在細胞之間傳遞信息或指揮細胞間的運作，並轉移大量的生長因子、抗發炎因子，負責器官、組織的修復及免疫調節的遺傳物質。它可以主動調節受損細胞的再生和發炎反應，幫助我們修復身體細胞組織，被普遍應用在再生醫學的治療研究。陞醫公司董事長謝儒生博士表示，憑藉自行研發的生化脈衝技術，使用人類和非人類的不同來源的細胞並依照功能需求調整激活方式生產出高純度、高質量的生化脈衝外泌體， 包括美容生髮用的、治療退化性關節炎的、加速骨折痊癒的、治療卵巢早衰的、治療黃斑部病變的、治療耳鳴和重聽的等等生化脈衝外泌體。

該公司的ExoGiovR愛奇芙生化脈衝外泌體就是國內第一個專用在美容和健髮專用的生化脈衝外泌體，有幾個重要特色：

(1) 取自實驗室且無特殊疾病來源 (SPF) 的雞胚胎間質幹細胞，並取得國際化粧品原料認證(INCI)可以合法合規使用。

(2) 功效經過IRB人體細胞測試驗證，並與三軍總醫院共同將其結果發表於國際學術期刊分子雜誌(International Journal of Molecular Sciences)上, 功效可達一般寶樣品的數十倍。例如膠原蛋白，彈性蛋白的增殖比率均可逹300%以上，纖維母細胞增殖比率均可逹50%以上及毛囊細胞的增殖比率可逹120%以上。

(3) 陞醫公司以獨家萃取和凍晶技術，產生的生化脈衝外泌體純度可以達到99.99%，且無論是液態或是凍晶粉，都可以在常溫下使用、儲存, 並通過60度的高溫測試, 方便化妝品的製造和使用。

陞醫公司預計將在11月底偕同國內學術研究單位及美容相關學會籌辦「生化脈衝外泌體美容生髮護膚應用研討會」，期許讓國內更多醫美專業從業人員能深入了解美容行業明日之星「生化脈衝(Bio-plused)外泌體」的各項應用，讓生化脈衝外泌體給國人帶來全新的”美麗賦活。”