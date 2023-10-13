航空城最大產專區土地開放進駐產業 重啟標售

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去年標售熱絡的桃園航空城優先產專區，面積最大、上次未標脫的的I區土地將以原底價117.4億元重啟標售，是北台灣少見的百億級產專區土地釋出，此次並開放更多元產業進駐、並降低投標門檻，13日舉辦招商說明會，吸引包括鴻海集團鴻佰科技、長榮國際儲運、國壽、台壽保等近30家業者參與。

桃園航空城產專區423公頃，桃園市政府以臨既有幹道、較少地上物、已有水電管路及納入優先工區等原則，篩選9處優先產專區、合計52公頃釋出，紓解產業用地不足。去年7月首次標售土地，9筆土地出脫7筆，合計金額高達227億元，包括星宇航空、統一超商、健策精密、藥華藥、大樹醫藥等知名企業都有取得土地。

去年航空城優先產專區土地標售熱絡，面積最大的I區基地總面積為18.94公頃，鄰近星宇、統一超取得的土地，亦為最鄰近自由貿易港區的基地，使用分區為第四種產專區，容積率為產專區使用效率最高的320％，標售單價約每坪20.5萬元，12月4日截止投標。

桃園市經發局指出，相較於上次I基地標售限制僅可作為5G智慧製造相關產業使用，此次標售開放更多產業別進駐，包括國際物流配銷、文創、航空輔助、生技、綠能、雲端運算、智慧車輛、精緻農業、工商會展、複合休閒等，幾乎涵蓋各工商產業皆可投標；此外，投標實收資本額門檻也從上次底價的30％，降低至20％，希望希引更多廠商投標。

此外，投資計畫納入標售審查，投標廠商須提出投資計畫，經桃園市府審查通過，再進行開價格標，始可完成決標，其中投資計畫評分項目，包含合作廠商、分期興建開發規劃、對桃園市在地產業及航空城相關產業鏈結、可創造就業機會規模及預估產值等。