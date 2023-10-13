健康新體驗 創IP授權商機

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國慶年假的10月7～8日期間，中華民國迷你足協在花博爭艷館舉辦了一場創新兼趣味十足的「寶貝運動會（兒童全明星運動會）」，規劃了足球、籃球、桌球、羽球、網球、高爾夫和田徑等7個趣味競賽項目，為家長及孩童們提供了一個「寓娛樂於運動」的另類賽事。

「寶貝運動會」由兼任台北市會展產業發展基金會執行長的台北市政府產發局局長陳俊安主持開幕典禮，邀請了花博所在地圓山里里長葉建輝，台北市議員、前迷你足協推廣大使許淑華，運動大使、羽球大師賽冠軍林俊易和Momo親子台的人氣主持泡芙姐姐（達伶）同台倡議，一起推廣運動向下紮根的理念。

迷你足協祕書長張武業指出，在臺北市政府積極打造「城市創新 接軌國際／讓世界的行事曆有臺北」的願景下，產業發展局及會展基金會積極布建「創新創業」、「文化創意」、「動漫電競」及「運動生活」四大產業趨勢主題，期能為打造臺北市成為IP產業友善環境邁出第一步。首波擇定的合作產業之一，即為中華民國迷你足球協會進駐展基金會在圓山花博園區新規劃的Empower Block（賦能臺北基地），創建了一個嶄新的「Baby Sports寶貝運動健康新體驗」基地，導入運動體感檢測，設計多達18種運動能力檢測關卡，透過智慧數據的收集分析，讓小朋友樂在運動學習，而「寶貝運動會」正是為「Baby Sports寶貝運動健康新體驗」基地推出的暖身賽事。

張武業指出，「寶貝運動健康新體驗」場域設置有WORKUTE AI 健身小精靈、身體素養評測、體智能探索、運動自媒體攝影棚等設備，除了可以即時評測小朋友的身體素養及適合的運動項目之外，還可以體驗當一回體育賽事的主播，並把自己的播報成果（音頻或視頻）帶回家當紀念。

張武業表示，幼童身體素養評測方面，希望透過「跑」、「運動力」、「上半身控制」、「下半身控制」、「平衡與穩定」等5大類動作，了解小朋友各種運動能力指標，希望結合「身體素養評測」，透過小手拉大手的效益，使參加評測的小朋友帶動其家庭成員了解運動對身體的影響，引導民眾投身運動興趣，延展小朋友與其家庭成員的運動習慣，提昇國民健康力。

此外，藉由評測數據，紀錄幼童身體素養的成長歷程，在依確立後之身體能力的評估指標建立AI數位模板（動態捕捉與3D感測骨骼辨識系統），提高觀察的信效度，最終將可發展成一套可泛用、經得起實證檢驗的評測模型，並藉推動「兒童身體護照」建立嶄新的運動IP商業模式，開創「運動創新」的IP授權新商機。

未來，迷你足協在台北教育大學的協助下，將從實驗場域所在圓山里的小學開始，陸續在台北市12個行政區中分別挑選一所學校啟動兒童身體護照的推廣計畫，並借鑒少年足球發展的成功經驗，陸續推廣至全國22縣市，助力全民運動、健身強國的目標實現。

「Baby Sports寶貝運動健康新體驗」基地於8月中旬開幕時，恰逢2023年國小世界盃國際足球邀請賽在台北舉行，張武業秘書長趁著賽事空檔，邀請來自日本、泰國、越南、馬來西亞、印尼等各參賽國家領隊、教練參觀賦能．台北基地甫竣工的「Baby Sports寶貝運動健康新體驗」實驗場館，廣獲友邦同業的好評，紛紛表示將考慮引進相關模式及設備，搭建自己國家的兒童健康評測模型。

擴展計畫雖然才剛開始紙上談兵，張武業卻已經預見了此一「運動創新」的IP授權新商機，對賦能．台北基地的成功運營充滿了信心。