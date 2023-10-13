提高自動化效率 陽明交大MR(混合實境)機器人發表

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由國立陽明交通大學電機系宋開泰教授領導的智慧系統控制整合實驗室 (ISCI Lab)，與全球第二大協作型機械臂(Collaborative Robot)達明機器人公司(Techman Robot Inc.)，共同研發利用混合實境(Mixed Reality﹐MR)規劃機械手臂路徑的新技術，即將於10月18-20日在全球最受矚目的自動化與機器人年會ROScon 2023展示。

宋開泰教授表示，此次發表的混合實境(MR)機器人，可協助沒有受過機器人程式訓練的第一線自動化操作人員，以直覺式的手勢設定機器人路徑及任務，讓第一線人員更快的完成工作目標；同時也幫助自動化場域人機互動任務，展示了MR技術在機器人領域的潛力。

有別於以往自動化流程由平面螢幕檢視及操控機械，這項混合實境技術具備手勢識別功能，只要帶著眼鏡，透過攝影機即可檢視操控者、機器手臂與環境之間的對應關係，並追蹤和辨識手部動作，用以規劃虛擬路徑，並於現實環境實際執行路徑。操控者只要透過直觀的手勢完成虛擬路徑，即可發送訊息，達到精準調整並控制機械手臂完成如夾取物品或放置物品的動作。

這項技術即將於在2023年10月18日至20日於美國紐奧爾良舉行的ROSCon 2023中展示，這一強大組合使協作機器人能夠以卓越的精度和效率執行任務。透過MR技術也增強了人機互動的友善性，提高了自動化行業的生產效率。