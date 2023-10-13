高捷紅線R20站暨RK1站招商 共引資56億元

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高雄繼今年度的O13、Y10、Y15等案件之後，北高雄首次連續推出捷運R20、以及RK1站(西基地)聯合招商，這2件捷運土地聯合開發案，分別要引進民間資金33億元和23億元，共56億。

高雄市政府13日上午舉辦捷運R20暨RK1站西基地聯合招商說明會，高雄副市長林欽榮致詞時表示，配合中央S型產業廊帶政策，高雄形成南台灣半導體、光電、科技業重要的發展的戰略位置，R20案位於國家半導體產業的核心地帶，與多個產業園區緊密相連，更與知名的日月光、台積電等為鄰，伴隨著企業進駐、商辦及大眾運輸轉乘等多樣需求激增，基地也融合了楠梓行政中心以及企業安家宅，未來極具開發潛力。

而RK1西基地緊鄰岡山火車站，同樣具備雙鐵共構優勢，中央前瞻計畫補助1.8億元規劃增設前、後站，並搭建跨站天橋，預計明年中完工啟用，未來透過立體連通雙基地及雙車站，具備相當良好的TOD導向發展條件。

高雄捷運局長吳義隆表示，R20站捷運土地開發案預計引入33億元的民間投資，融合了楠梓行政中心以及企業安家宅，13日已公告招商，而RK1西基地捷運土地開發案也預計引入23億元資金，已率先於9月22日公告招商。

他說，兩案土地開發，將結合行政、科技和生活，為楠梓及岡山帶來全新的面貌，同時實現TOD軌道經濟，共同塑造北高雄的未來藍圖，成為區域經濟發展的新引擎。

捷運局說，R20開發基地佔地約5,482.25平方公尺（約1386.13坪），100％為高雄市市有土地，建蔽率為60％，容積率為420％，座落於加昌路與海專路交界處，地理位置優越，緊鄰楠梓科技產業園區、後勁國小以及高雄科技大學楠梓校區，不僅是楠梓科技園區的重要門戶，更是未來北高雄產業鏈的新興地標。

RK1站西基地座落於紅線延伸線RK1站西側出口，基地面積3,498平方公尺（約1058.14坪），土地使用分區為捷運開發區，建蔽率為70％，容積率為630％，該基地位於高雄科技產業廊帶樞紐，捷運系統串連高雄科學園區、橋頭科學園區、楠梓科技產業園區的北高雄半導體產業鏈，在這些重量級的科學園區優勢加持，帶動就業人流，基地區位優勢更錦上添花。

捷運局說，配合捷運建設「四線齊發」，高市府近年來積極推動捷運聯合開發，今年以來已陸續推出O13、Y10、Y15等個案，13日的RK1西基地、R20案也分別於今年9月22日及10月13日公告，備標期約5個月。