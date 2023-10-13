2023世界客家博覽會剩2天 城市外交將客家推向國際

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桃園2023世界客家博覽會即將進入尾聲，展期自8月11日開展以來，至今參觀人次已突破1000萬，世客博作為全球客家族群交流平台，呈現台灣多元族群的豐富面貌，這次也邀請不少其他他國縣市代表一起體驗世界客家文化。

桃園市政府藉此次機會擴大國際參與，邀請好久不見的締盟城市首長及代表來到桃園共襄盛舉，包括來自澳大利亞昆士蘭州洛根市、美國喬治亞州富頓郡、日本千葉縣、成田市、銚子市、香川縣、加賀市及韓國龜尾市等城市代表。訪桃期間，各城市代表也與市長張善政會面，互訴未來各自城市發展規畫，彼此對未來具體交流都有更明確的領域，各城市代表也熱情歡迎張善政回訪，延續雙方友好情誼。

秘書處表示，開幕式期間一大亮點便是來自締盟城市日本千葉縣銚子市的跳躍太鼓團及韓國龜尾市韓斗禮園藝術團，兩個表演團體帶來當地極具特色的傳統藝能演出，一出場即以磅礡氣勢撼動人心，民眾不出國就可以欣賞異國表演。

當日也邀請12國駐台使節參加，參觀主展區世界館及台灣館，其中世界館結合科技及光影運用打造沉浸式體驗，呈現客家族群遷徙全球各國，展現出客家文化多樣與在地性，藉以激發台灣客庄與國際客家城市的互動，進而吸引國內外旅客參觀。桃園透過城市外交累積量能，成功將桃園客家文化推上國際舞台，增加世界能見度，未來城市外交之路將持續向前邁進。