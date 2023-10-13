《金融》以巴衝突升溫 避險買盤進駐短債ETF

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【時報記者任珮云台北報導】哈瑪斯突襲以色列引發市場避險情緒，今早債券型ETF以短債表現較佳，包括：國泰中國政金債5+(00744B)、國泰1-5Y非投等債(00727B)、元大中國債3-5(00721B)、富邦美債1-3(00694B)、元大美債1-3(00719B)、群益7+中國政金債(00794B)、永豐1-3年美公債(00856B)、群益0-1年美債(00859B)、中信美國公債0-1(00864B)。

國泰投信表示，以色列與巴勒斯坦長年因宗教文化與地緣政治因素爆發衝突，統計2000年以來較嚴重的6次衝突爆發後一個月、三個月、六個月的全球股債表現，平均價格變動幅度在5.5%以內，顯示該衝突事件整體來說對全球股債市的影響不大。

根據投信投顧公會資料，台灣債券ETF市場規模從2022年12月至2023年8月大增4835億元，法人指出，債券市場受惠升息尾聲，9月規模可望再創新高，其中於9月募集成立的國泰10Y+金融債ETF，以15元的小資發行價，加上月月配息，又納入收益平準金的機制，坐擁多項特色，讓投資人心動不已，預計下周四(10/19)掛牌上市，勢必將引發另一波熱潮。

雖然今天長天期債券ETF全數翻黑，資金轉進較短天期的產品，但國泰投信建議逢低佈局，透過國泰投信旗下2檔債券ETF—國泰10Y+金融債ETF」（00933B)、國泰投資級公司債ETF（00725B），安全性較股市高，適合訴求低投資風險的穩健族群，或有長期退休計畫想要好好存「債」的小資族。

國泰10Y+金融債ETF(00933B)基金經理人鍾郁婕表示，美國9月平均時薪月增0.2%，低於預期的0.3%，平均時薪年增率持續自去年3月高點回落，薪資物價螺旋式上漲壓力減輕，顯示通膨降溫，此外，聯準會官員鴿派談話，加上以阿政治緊張，有望提振美債市場，美國10年期公債殖利率10/10下跌14.8bps，收在4.65%，美債殖利率自高檔稍微回降，投資人可趁難得的高殖利率時間點，布局便宜價位的債券ETF，放大投資收益。

國泰投資級公司債ETF(00725B)經理人鍾郁婕則表示，債券價格正處於相對低點，截至10/6，00725B指數殖利率為6.82%，債券價格也正處於相對低點，投資級公司債百元交易價格為84.36元，較近十年平均交易價格109.65元折價23%，是布局的絕佳機會，且00725B將於11/20之後開始適用收益平準金機制，可增加配息穩定度。進一步來看，若將投資拉長，債息能為資產提供下檔保護，投資人現階段可先把握息收機會，未來升息轉向降息循環後，資本利得空間有望出現，現在享債息，未來有機會再賺到價差。