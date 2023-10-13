新冠疫情升溫 CSD中衛上調2成產能備戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

衛生福利部疾管署推估台灣自10月中旬後，新冠疫情會緩步上升，預計12月可能達到高峰，屆時，每日確診數，恐怕超過2萬例。同時，流感疫情也預估在明年1月達到高峰。因應新冠疫情升溫，CSD中衛表示，公司決增產備戰，並上調口罩2成產能。

同時，中衛首創口罩禮盒組，成為防疫送禮新選擇，中衛與高端牛仔品牌日本江戶勝合作，主推「CSDx日本江戶勝」聯名口罩禮盒，共有4主題11款口罩，且平面、3D、4D形式通通有，方便消費者選購。

秋冬季節，原本就是呼吸道疾病流行旺季，加上新冠肺炎蠢蠢欲動，頗有病毒齊發的架勢，民眾需多加防範。面臨疫情捲土重來，加上秋冬季節，原本是空污及流感季節，口罩需求量增加，專業醫材廠CSD中衛，已進入增產備戰。

中衛行銷經理周令怡表示，公司的口罩產能，會先上調2成，如果年底出現特殊緊急狀況，中衛也會視實際情況，以加班、加人的方式，再提高更多的產能，以確保口罩供應充足，保護國民健康。

事實上，近來因應流感、副流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與腸病毒等多種病毒流行，中衛兒童口罩9月銷售量，比上月增加20％；而酒精棉片9月銷售量，也比去年同期上升15％，顯見民眾注重自我保護。

周令怡建議民眾除戴口罩，勤洗手外，外出用餐時，可隨身攜帶單片包酒精棉片，加強手部清潔，並擦拭餐具，降低病菌威脅。

為吸引民眾自主戴口罩，減少病毒傳播，CSD中衛十月特別與日本高端牛仔品牌「江戶勝」，及全球知名「哈利波特」攜手合作，全新推出十幾款時尚聯名口罩。

其中，「日本江戶勝聯名口罩禮盒」打破原本口罩抽取式的包裝方式，全新進化成上、下蓋的經典禮盒，打開上蓋就可完整展示4個主題，11款口罩，一目了然，不需要再抽取。而且平面、3D、4D形式通通有，非常適合防疫送禮，揪大家一起防範病毒，守護健康！

日本高端牛仔品牌「江戶勝」，以江戶時代為設計背景，彷彿打開時空之門，將古老美學融入現代新生活，一覽歷久彌新的藝術之作。

江戶勝秉持江戶時代武士樸實的美德，以低調的藍、白色系，詮釋內斂細膩的質感。精緻繁複的職人手作工藝，配合浮世繪精細的雕版精神，刻劃出屬於江戶勝丹寧工匠藝術的水洗加工表現。

中衛此次推出四大系列「日式浮世繪」、「童樂祈福」、「東方禪風」及「勝太郎」，有平面、3D、4D等口罩形式，11款圖紋各五入，總共55片口罩，售價999元，特殊開蓋式禮盒，包裝內盒以木紋印刷，頓時充滿江戶時期的復古情懷。