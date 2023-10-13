淡海智駕巴士下午預約 明起2個月開放試乘

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市政府今年啟動的智駕電巴雙車聯動計畫，經過6個月無載客測試運行後，將於今（13）日下午3點開放民眾預約，明起2個月開放民眾免費試乘。新北市副市長陳純敬表示，希望藉由這樣的機會，讓淡水或新北市的市民，有機會享受台灣ICC產業科技發展的成果，尤其是現在的5G技術，實際運用在交通設施上。

新北市府近年積極將智駕電動巴士導入公共運輸載客接駁服務，而今年啟動的雙車聯動計畫，結合產學業界研發車與車（V2V）能夠互相溝通、分享彼此運行狀態，執行車隊編組、解列的聯動類捷運系統運輸模式。

陳純敬表示，每一家廠商的專長都不同，要如何讓不同的技術、設備或是裝置能夠共同運作。，讓2部車做相同的行動，是非常不簡單的事情，他以人類舉例，如果1個人生活，想怎麼樣就怎麼樣，要是一旦結婚以後，問題就開始了，2個人意見就不一樣了，何況這個是要走到路上的，所以這個系統還是非常有價值的。

特別現在的電動線控巴士，透過10家「智駕電巴國家隊」的企業相互技術整合，讓國產化比例達到90％，尤其淡水享受輕軌的服務，而智駕電巴連動這個系統也很跟輕軌很像，可以說是「類輕軌」，如果技術成熟以後，可以以此替換很多鄉鎮的輕軌系統，不但建置成本大幅降低，車道也比捷運或輕軌更具彈性，但因為不同地區、不通環境，還是需要一個統一的規範，而這個部分有必須仰賴交通部。

交通局長鍾鳴時表示，新北市智駕電巴2期計畫除了擴展測試範圍、增加停靠站及車輛數外，也在安全的前提下，將車輛速度從1期的時速15公里提高到25公里，更發展出「雙車聯動」按鈕，2輛電巴可藉此互相溝通、分享運行狀態，決策車輛移動的類捷運系統運輸模式。

交通局綜規科長吳政諺補充，2期計畫字今年4月啟動實車測試，至今已經過6個月無載客測試運行，已累積足夠的穩定度及安全性，因此今日下午開放民眾預約，明日上午11點起開放免費試乘，運行長度共2.8公里。