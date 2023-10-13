以巴衝突免驚！避險存「債」卡安心

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哈瑪斯突襲以色列引發市場避險情緒，國泰投信13日表示，以色列與巴勒斯坦長年因宗教文化與地緣政治因素爆發衝突，統計2000年以來較嚴重的6次衝突爆發後一個月、三個月、六個月的全球股債表現，平均價格變動幅度在5.5％以內，顯示該衝突事件整體來說對全球股債市的影響不大。

國泰投信建議，投資人可趁回檔分批配置債券ETF，透過國泰投信旗下2檔債券ETF—國泰10Y＋金融債ETF」、國泰投資級公司債ETF，安全性較股市高，適合訴求低投資風險的穩健族群，或有長期退休計畫想要好好存「債」的小資族。

根據投信投顧公會資料，台灣債券ETF市場規模從去年12月至今年8月大增4,835億元，法人指出，債券市場受惠升息尾聲，9月規模可望再創新高，其中於9月募集成立的國泰10Y＋金融債ETF，以15元的小資發行價，加上月月配息，又納入收益平準金的機制，坐擁多項特色，預計10月19日掛牌上市，勢必將引發另一波熱潮。

國泰投信指出，有別於其他動輒每股30、40元以上的公司債，國泰10Y＋金融債ETF以親民的15元發行價，將原本為高資產客戶或法人專屬的債券市場，讓小資族也有機會搶進。

國泰10Y＋金融債ETF基金經理人鍾郁婕表示，美國9月平均時薪月增0.2﹪，低於預期的0.3％，平均時薪年增率持續自去年3月高點回落，薪資物價螺旋式上漲壓力減輕，顯示通膨降溫，此外，聯準會官員鴿派談話，加上以巴政治緊張，有望提振美債市場，美國10年期公債殖利率10月10日下跌14.8個基準點，收在4.65％，美債殖利率自高檔稍微回降，投資人可趁難得的高殖利率時間點，布局便宜價位的債券ETF，放大投資收益。

國泰10Y＋金融債ETF追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，指數成分債不僅檔數分散，且有9成以上投資在全球系統性重要銀行，指數殖利率在10／3衝上6.61％歷史相對高位，價格則來到相對低點的進場甜甜價，此時布局金融債ETF如國泰10Y＋金融債ETF為相當好的時機，在殖利率來到歷史相對高位的前提下，可同時賺取息收及資本利得，10／19掛牌上市後，就可自由買賣，是兼具安全與報酬的投資選擇。