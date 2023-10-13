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怡和國際能源18億聯貸案 正式簽約

怡和國際能源13日與銀行團簽訂18億元的聯貸案。圖／怡和國際能源提供
怡和國際能源13日與銀行團簽訂18億元的聯貸案。圖／怡和國際能源提供

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興櫃公司怡和國際（7590）重要子公司怡和國際能源為充實太陽能電廠建置所需資金，委由永豐銀行、土地銀行、合作金庫及第一銀行統籌主辦新台幣18億元聯貸案，13日由怡和國際集團董事長朱文煌與永豐銀行總經理莊銘福偕同參貸銀行等代表共同簽署聯貸合約。

該聯貸案由永豐銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行擔任統籌主辦銀行，高雄銀行、王道銀行、華南銀行及台灣中小企銀擔任共同主辦銀行，兆豐銀行及合庫票券擔任參貸銀行。

該公司指出，怡和國際能源成立於2017年，在怡和國際集團董事長朱文煌及怡和國際能源董事長蔡進發帶領下，不論在能源技術、施工工法、維運能力和市場規模均為業界翹楚，公司秉持著「安全、誠信、積極」企業核心精神，透過專業團隊，針對客戶及不同場域需求建置優質安全的太陽光電電廠，提供專業解決方案並積極投入各種綠電設施之整合開發，提供客戶全方位客製化一站式太陽光電方案。

本聯貸案獲參貸銀行高度支持，超額認購達250％，最後以18億元籌組完成，意味國內金融界對怡和國際能源的認可及對再生能源的大力支持，怡和國際總經理邱振庭表示，怡和在綠能產業佈局完善，除自建電廠外，目前在漁電共生、農電共生、儲能（AFC）等業務均有亮麗表現。

該公司表示，本案推出後獲得金融機構熱烈參與，於短時間內即籌組完成，顯見聯貸銀行團除對本次營運計畫高度肯定與支持外，亦代表銀行團對綠能科技之未來發展深具信心。

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