中華郵政攜手工研院 拚數位轉型

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中華郵政公司董事長吳宏謀今（13）日與工研院董事長李世光共同簽署合作意向書，結合工研院在數位資源的專業，將行動郵局APP打造為「一站式多功能APP」，強化中華郵政數位轉型。

未來將由工研院專家顧問帶領，遴選30名中華郵政數位人員，導入數位創新思維及產業經驗，將線上線下資源及服務導流，重塑郵局臨櫃服務及作業流程，將數位發展DNA擴散至郵政公司各單位及各地郵局。

工研院指出，將透過參與方案發想與規劃過程，培養觀察、蒐集、設計、收斂及驗證能力提升客戶體驗，實踐數位轉型目標。

中華郵政表示，去年3月推出行動郵局APP，除線上儲匯、壽險及電商服務外，更提供郵局實體據點線上取號、預填表單、ATM無卡提款、行動支付及推播通知等虛實融合便利服務。

為加速數位轉型策略，與工研院專家顧問服務團隊合作，以「強化行動郵局APP功能，提升客戶臨櫃體驗」為目標，帶領郵政數位人員，重塑郵局臨櫃服務及作業流程，將行動郵局APP打造為「一站式多功能APP」。

工研院結合國內15位專家顧問共同參與研究與諮詢，包含數位金融、智慧物流、智慧商務、數位人才培育、數據分析與大型系統架構等領域，例如：國際知名金融監理領域的現任蒙納許大學法學院臧正運教授。

工研院表示，專家顧問團將建構郵政數位發展暨人才培訓機制，遴選出具數位創新潛能的同仁數位學習課程，並掌握新興科技應用發展趨勢並培養多元專長。