大陸新任國防部長確定了？路透爆：劉振立可能接替李尚福

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德國之聲引述路透報導表示，中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，可望接替超過6周沒現身，疑似捲入貪腐事件的李尚福，出任大陸國防部長。據瞭解，相關人事命令可望在本月底北京香山論壇前發布。

報導稱，多名知情人士向路透透露，中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立有望被任命為新任中國防長。現任中國防長李尚福已超過六周沒有公開露面。分析人士還稱，該任命可能在香山論壇前宣布，可能促進中美軍事接觸。目前，華盛頓已接受中方的香山論壇邀請。

五位知情人士表示，中央軍委聯合參謀部參謀長、陸軍上將劉振立已成為新一任中國國防部長的頭號人選。其中一位人士說，劉振立接替李尚福可能發生在10月底的北京香山論壇前。

報導指出，現任中國防長李尚福目前下落不明。路透等媒體報導稱李尚福捲入軍購腐敗案，在接受調查。

路透報導指出，現年59歲的劉振立沒有受到西方制裁。他目前擔任中央軍委聯合參謀部參謀長。一位對此事有直接了解的人士、兩位接近中國軍方的人士和兩位對中國政治有深入了解的地區官員均稱，劉振立可能接替李尚福。

按照中共程序，中國高級官員任免由大陸全國人大常委會宣布，該委員會受中共中央政治局指導，政治局預計將於本月底召開會議。

知情人士稱，劉振立的任命有可能在10月29日至31日的北京香山論壇前宣佈。多名外國國防官員將赴北京，參加這個重要的國際安全研討會。通常，中國防長會在香山論壇上發表主旨演講，並會見各國代表團。