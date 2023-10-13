台北國泰萬怡Drift Bar攜Tommy Hilfiger IMPACT香水 推「香醺霓虹夜」

位於台北國泰萬怡酒店14F的Drift Bar 攜手Tommy Hilfiger IMPACT香水，為都會夜晚提供時尚馳放的氛圍，即日起至12月30日，以法國Christian Drouin白蘭地酒莊的三款蘋果蒸餾酒、白蘭地以及琴酒，打造「香醺霓虹夜」，於每晚7點至9點可參加無限暢飲方案，還可獲贈IMPACT衝擊效應試管香水兌換券。同時，另推出平日限定活動，於周一至周四同桌消費2小時無限暢飲方案，加入萬豪旅享家會員並按讚台北國泰萬怡粉絲專頁，當晚即可再加贈續暢1小時！Drift Bar無限暢飲方案1小時600元，2小時1,000元，服務費另計。

Tommy Hilfiger為橫跨各領域的美國時尚品牌，展現美利堅的流行元素和紐約都會風格，是極具代表性的美國品牌，此次以「IMPACT衝擊效應」的系列香水作為調酒師的靈感發想，推出六款調酒，將象徵 Tommy Hilfiger 形象的招牌紅、白、藍色做為主要色調，滿足了色與香，而最重要的味，Drift Bar則選用來自法國的 Christian Drouin 蘋果白蘭地酒莊，於諾曼第擁有優質的蘋果果園，其家族對蘋果製酒的紮實技術，更能靈活運用於各式酒款中。

呼應Tommy Hilfiger「衝擊效應淡香水 Impact」以清脆的紅蘋果和大膽的粉紅胡椒香作為香氣開場，Drift Bar率先端出主打調酒「上湯」，以Christian Drouin的「法國諾曼第蘋果風味琴酒」做為基底，其自帶的草本青澀氛圍和胡椒香氣，再加入蘋果汁、黑胡椒，延續強烈而清新的氣息，帶有鼓舞人心的氛圍，口感卻不失溫和。

「衝擊效應淡香精Impact Intense」以別出心裁的琥珀調蘋果香氣作為前調，中調則帶來溫柔迷人的栗子與荳蔻香氣，最後沉浸松木、檀香等木質調尾韻中，給人一種夢想成真的感覺，則搭配「法國諾曼第蘋果蒸餾酒」，其使用多款品種蘋果釀製，在銅製蒸餾器中兩次蒸餾提取出不同蘋果的香氣，再與太妃糖漿、檸檬汁調配而成的「夢想家」酒款，是逐夢踏實的優雅口感，和得償所望的圓潤風味。

延續衝擊效應系列的第三章「衝擊效應閃耀淡香水Impact Spark 」，帶來更為狂野的香味展演，巧妙融合綠茶清新、佛手柑與義大利苦橙混合的刺激香氣，和奢華的雪松木與廣藿香打造的迷人木質調，搭配熟陳三年Calvados 調和的「法國諾曼第蘋果精選風味白蘭地」，其需經由二次蒸餾再於橡木桶中熟成的特性，使果香從清澈逐漸轉化成更富有存在感的調性，再加入梅子醋與通寧汽水所調配而成的「勢不可擋」，象徵溫順柔滑的木質香氣中的辛辣氣息。

【禁止酒駕，未成年請勿飲酒】