搭上萬聖節風潮 高雄翰品酒店推孩童寶藏獵人活動

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近年國內過萬聖節的氣氛越來越濃，業者也紛紛推出相關活動，高雄翰品酒店自28日至31日推出萬聖節應景活動，包括恐怖趣味的甜點，以及入住孩童可免費參加寶藏獵人活動，夜間還有派對點心，讓民眾體驗萬聖節氣氛，搞怪中帶趣味性，炒熱節慶氛圍。

高雄翰品酒店為了迎接萬聖節，在住宿方面特別規劃「寶藏獵人萬聖節尋寶探險之旅」，飯店邀請入住的小朋友化身寶物小獵人，於客房內根據線索完成尋寶遊戲，以獲取萬聖節神秘寶藏。尋寶探險之旅必須解開4道謎題，每個關卡都有1個數字相關趣味任務，每完成1道關卡，就可獲得1個數字。解不出答案的旅客也不用擔心，飯店也依據館內特色設計4大關卡答案寶石卡，找到寶石就可以解出4大關卡。所有任務完成後將可取得1組4位數密碼，輸入密碼即可開啟寶箱，取得萬聖節禮物。

而在高雄翰品酒店7樓的VIP LOUNGE，則將在萬聖節前的周末28日晚上8點到10點舉辦「萬聖節派對」，現場有各式各樣應景美饌飲品、鬼節場景佈置與拍照手拿板，入住房客可免費參加，感受萬聖節的儀式感。

該飯店29日3樓港都茶樓則準備各種不同可愛造形餅乾，例如鬼魂、骷髏頭、南瓜、蜘蛛、蝙蝠等，活動當天用餐的客人可以隨機品嘗到不同造型口味的萬聖節餅乾。31日在1樓品日料用餐即送特製搞怪甜點1份，讓你感受濃濃的異國鬼節風情。

此外，高雄翰品酒店於粉絲團也舉辦「萬聖節教主萌照募集抽獎活動」只要在FB指定貼文下留言分享1張孩子的萬聖節裝扮照就可以抽發光LED萬聖節造型戒指5個1組。快來展現搞怪與創意天份，不侷限任何造型，恐怖又或萌到不行的造型都是一百分的創意作品，快將萬聖節主題造型照片上傳分享，就有機會抽中好禮。