邊境解封1年了！航空公司、旅行社大推優惠

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我國2022年10月13日解除實施近3年的邊境管制，航空公司與旅行社迎來旅遊反彈，至今日已滿1周年，加上年度旅遊盛會台北國際旅展（ITF）將在11月初登場，各航空公司、旅行社的線上旅展已陸續開跑。

中華航空ITF線上旅展10月6日搶先開跑，全航線祭出超殺優惠，今日再推第2波加碼活動，凡於折扣期間（10月6日至11月15日）購票的旅客，即可登錄票號參加機票抽獎，華夏會員完成指定任務還有機會把最新手機帶回家。

華航全新形象廣告「＃這一刻讓旅行更深刻」共感登場，上線10天已超過300萬觀看次數，影片中的趣味片段引起旅客共鳴，回憶在旅行中的深刻故事。華夏會員即日起至11月15日只要觀看華航全新形象廣告，公開分享至個人Facebook塗鴉牆，並標註「＃這一刻讓旅行更深刻」、「＃中華航空ITF」，就有機會成為iPhone 15的幸運得主。

新加坡航空推出早鳥優惠票價，另KrisFlyer會員購票更可獲得額外20％紅利哩程。即日起至2023年11月8日前，新航經濟艙機票最高9折優惠，前往新加坡每人來回含稅9618元起、印度1萬9478元起、澳洲2萬2568元起以及歐洲2萬3698元起。

旅遊電商平台KKday宣布即日開跑「瘋玩旅遊節」，要與民眾一路狂歡到11月12日，全站祭出「每日瘋搶秒殺」、「週週抽豪禮」、「APP限定折扣」3大優惠活動，將分3波段推出。

首波「解封慶週年 嗨搶百萬旅遊金」於即日起至10月19日搶先登場，針對每日瘋搶商品，強打東京與大阪來回機票7999元起，以及日本樂享周遊券、海外1日遊行程買1送1，也有機場接送、護照代辦、機場貴賓室等商品優惠價。

10月13日至11月12日活動期間內下單滿額，還可參加「週週抽豪禮」活動，有機會獲得價值10萬大禮，可任選全球機加酒，並搭配專人客製化行程服務，另外還有韓國不線航點來回機票、國內豪華露營1泊4食、日本精選行程、首爾韓牛套餐、瑞士滑翔傘體驗、拉斯維加斯4天3夜行程、澳洲摩頓島1日遊等超值大獎。

星宇航空與星野集團多次合作北海道、東北、熊本機加酒行程，此次瞄準日本高端旅遊市場，聯手共同打造「日本全航線」秋冬機加酒自由行，包含東京、沖繩、北海道、仙台、大阪、熊本等熱門航點，首度推出星野集團東京旗下2間極具特色的觀光飯店OMO3 淺草、OMO5 東京大塚，及獨家銷售主打奢華空間的虹夕諾雅 沖繩，旅客體驗南方風情之餘可享受星野集團的設計美學。