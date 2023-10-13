從學校到職場 小君與「台灣就業通」共編求職新篇章

勞動部勞動力發展署建置的「台灣就業通」網站(網址標示於文末)今年進行全面改版。民眾只要進入「台灣就業通」網站的新介面，就可以快速找到求職、求才、職業訓練等資訊與服務；再依個人喜好或習慣，選取「直觀圖文」或「分眾方式」查閱網站內各項服務功能，進而快速瀏覽、理解並獲取相關資訊。「小君」就是透過「台灣就業通」，為自己找到合意的工作職務。

「小君」畢業於台北一所服裝設計學院的社會新鮮人。她雖學有專攻、理論基礎深厚，但因欠缺實際的工作經驗和具備說服力的作品，讓她在求職路上屢遭打擊且形成阻礙。一個偶然的機會，小君在網路中發現了「台灣就業通」網站；這是一個提供工作職缺的網站，更是一個整合了求職、求才、職涯探索、職業訓練等多功能服務的一站式平台。對於渴望增強自己求職競爭力的小君來說，「這正是她所需要的」。

運用「台灣就業通」網站內的「職業訓練整合網」，小君報名參加北分署「數位媒體商業行銷設計班」，希望藉此強化自己的技能和增加作品的數量。在訓練課程中，她學到了「PhotoShop」數位影像設計、「InDesign」商業創意排版、色彩學概論等實用技能，更重要是，透過專業老師的指導，她將所學運用於實際的作品中，並將之集結成一套具有說服力的作品集。整個訓練期間，她累積了實作的技能，也獲得大量的業界實戰經驗與豐富的專業知識。最終，小君獲得一家知名設計公司的賞識而聘用，正式開啟了她「專業設計師」的職涯人生。

北分署表示，近期全面改版完成的「台灣就業通」網站，重要功能是讓民眾瀏覽網站欲查詢所需資訊時，可依需求選擇「找工作」、「找人才」、「找課程」、「微型創業」與「技能檢定」等主題，再輸入關鍵字，便利民眾在初始階段即可找到貼合自身需求的內容。民眾若想了解更多求職求才服務內容，可逕上「台灣就業通」網站查詢，或撥打免付費客服專線：0800-777-888，由專人提供協助，或就近至全國各地公立就業服務機構據點洽詢。